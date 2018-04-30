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"Спорт - кровное дело губернаторов" - Лукашенко недоволен развитием зимних видов спорта в регионах
13.04.2018 — Разное | Гомельская Правда
Работа отдельных регионов по развитию зимних видов спорта вызывает серьезные нарекания. Об этом Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о развитии зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.
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Работа отдельных регионов по развитию зимних видов спорта вызывает серьезные нарекания. Об этом Президент Беларуси, президент Национального олимпийского...
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