Работа отдельных регионов по развитию зимних видов спорта вызывает серьезные нарекания. Об этом Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о развитии зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.





"Вызывает серьезные нарекания работа отдельных регионов по развитию зимних видов спорта. На протяжении пяти олимпийских циклов Гродно и Брест не приносят зачетных очков. Почему резко упал вклад Минской области в олимпийскую копилку Беларуси? Я неоднократно говорил, что спорт - кровное дело губернаторов", - сказал Александр Лукашенко.





Он поручил обратить особое внимание на работу специализированных учебно-спортивных учреждений, обеспеченность инвентарем, комплектование групп, а также установить жесткий контроль за работой тренеров.





"Система их материального стимулирования должна основываться на подготовке конкурентоспособного спортивного резерва и передаче его в высшее звено. Перспективными атлетами должны заниматься высокопрофессиональные тренерские кадры. Задача министерства и университета физкультуры - целенаправленно и планомерно внедрять передовые методы обучения, в том числе дистанционного, учитывая нагрузку и график студентов-спортсменов", - потребовал глава государства.





Кроме того, отметил Александр Лукашенко, нужна эффективная схема непрерывной подготовки и повышения квалификации тренеров: обучать в процессе работы, направлять самых талантливых на стажировки за рубеж.











БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Спорт - кровное дело губернаторов" - Лукашенко недоволен развитием зимних видов спорта в регионах Работа отдельных регионов по развитию зимних видов спорта вызывает серьезные нарекания. Об этом Президент Беларуси, президент Национального олимпийского...