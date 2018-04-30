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Почему есть при просмотре телевизора вредно?

13.04.2018 16:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Почему есть при просмотре телевизора вредно?
Действительно, еда за чтением книг или просмотром новостей на экране смартфона или компьютера заставляет съедать больше. Увлекаясь сюжетом или новостной лентой, вы не замечаете, как съедаете лишнюю еду, даже если не собирались этого делать. Ученые из Гарварда проанализировали этот феномен. Они наблюдали за 500 школьниками и выяснили, что каждый дополнительный час просмотра ТВ прибавляет к их ежедневному рациону 167 калорий.

 
Теги: Новости
 
 
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