Спецоперация с применением оружия: в Беларуси задержали международную группировку по переправке нелегалов в ЕС

12 апреля в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники органа пограничной службы специального назначения с применением оружия в районе Ракова (Минская область) задержали три автомобиля. В них находилась группа мужчин, которые осуществляли противоправную деятельность в сфере незаконной транзитной миграции.





Одновременно были задержаны и организатор (им оказался 33-летний гражданин Азербайджана), и двое перевозчиков - граждан Беларуси, и двое проводников, выходцев из Чечни.







