|
Спецоперация с применением оружия: в Беларуси задержали международную группировку по переправке нелегалов в ЕС
При попытке переправки нелегалов через границу в страны ЕС были задержаны все участники международной преступной группы, руководил которой гражданин Азербайджана.
12 апреля в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники органа пограничной службы специального назначения с применением оружия в районе Ракова (Минская область) задержали три автомобиля. В них находилась группа мужчин, которые осуществляли противоправную деятельность в сфере незаконной транзитной миграции.
Одновременно были задержаны и организатор (им оказался 33-летний гражданин Азербайджана), и двое перевозчиков - граждан Беларуси, и двое проводников, выходцев из Чечни.
Все они перевозили по территории Беларуси к границе с целью дальнейшего перемещения в Евросоюз 11 мигрантов из Вьетнама. У последних при себе не было документов.
В отношении организатора, пособников и проводников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 371-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).
А в отношении нелегальных мигрантов из Вьетнама начат администраивный процесс за незаконное пересечение госграницы и правил пребывания на белорусской территории, сообщает Госпогранкомитет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спецоперация с применением оружия: в Беларуси задержали международную группировку по переправке нелегалов в ЕС
При попытке переправки нелегалов через границу в страны ЕС были задержаны все участники международной преступной группы, руководил которой гражданин...
|
Архив (Разное)
Свежие газеты