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Спецоперация с применением оружия: в Беларуси задержали международную группировку по переправке нелегалов в ЕС

14.04.2018 11:35 — Разное | Партизан  
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При попытке переправки нелегалов через границу в страны ЕС были задержаны все участники международной преступной группы, руководил которой гражданин Азербайджана.

12 апреля в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники органа пограничной службы специального назначения с применением оружия в районе Ракова (Минская область) задержали три автомобиля. В них находилась группа мужчин, которые осуществляли противоправную деятельность в сфере незаконной транзитной миграции. 

Одновременно были задержаны и организатор (им оказался 33-летний гражданин Азербайджана), и двое перевозчиков - граждан Беларуси, и двое проводников, выходцев из Чечни. 


Все они перевозили по территории Беларуси к границе с целью дальнейшего перемещения в Евросоюз 11 мигрантов из Вьетнама. У последних при себе не было документов. 

В отношении организатора, пособников и проводников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 371-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). 


А в отношении нелегальных мигрантов из Вьетнама начат администраивный процесс за незаконное пересечение госграницы и правил пребывания на белорусской территории, сообщает Госпогранкомитет.

 
 
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При попытке переправки нелегалов через границу в страны ЕС были задержаны все участники международной преступной группы, руководил которой гражданин...
 
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