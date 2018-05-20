День работников физической культуры и спорта

В ГУО «Гимназия г. Дзержинска» состоялся праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта.

В празднике приняли участие лучшие из лучших: ветераны-учителя физической культуры и здоровья, ветераны спорта, директора школ и учителя физической культуры и здоровья, руководители физического воспитания дошкольных учреждений, ведущие спортсмены и просто любители спорта.

Все были награждены почетными грамотами и памятными подарками за вклад в развитие спорта не только на районном уровне, но и на республиканском, международном.

На празднике встретились поколения учителей физической культуры и здоровья, которые прививают любовь к данному предмету своим ученикам.



