Работник минской фирмы воровал деньги со стола бухгалтера





"Как рассказал сам воришка, деньги он брал, когда у него наступали финансовые трудности. Брал немного: от 70 до 150 рублей за раз. Зато делал это систематически на протяжении трех месяцев. Примечательно, что деньги подозреваемый брал прямо со стола бухгалтера", - рассказала подробности дела официальный представитель Партизанского РУВД Минска Лилиана Жиленкова.

По данному факту возбуждено уголовное дело за кражу. По данной статье мужчине грозит наказание в виде общественных работ или штрафа, или наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.