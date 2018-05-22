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Мантра о "низких надолго ценах на нефть" утрачивает актуальность - эксперты

22.05.2018 20:20 — Разное | Интерфакс  
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Нефть марки Brent приковала к себе всеобщее внимание на фоне роста спотовых котировок выше $80 за баррель, однако возможно более важное ралли происходит практически незаметно на форвардном рынке.

В связи с этим некоторые инвесторы ставят на то, что мантра о "низких надолго" ценах утрачивает актуальность, отмечает агентство Bloomberg.

Котировки пятилетних форвардов на Brent на протяжении последних полутора лет преимущественно находились в узком диапазоне $55-60 за баррель. Но за последний месяц темпы их роста превысили подъем на спотовом рынке, и на закрытие торгов в пятницу цены пятилетних контрактов достигли $63,50 за баррель.

"Впервые с декабря 2015 года дальний конец "кривой" возглавляет рост всего спектра, - отмечает рыночный аналитик Energy Aspects Ltd. Ясир Эльгуинди. - Похоже, что инвестиционное сообщество наконец начало ставить под сомнение тезис о низких надолго ценах".

Главный исполнительный директор BP Plc Боб Дадли провозгласил мантру о "низких надолго" ценах в начале 2015 года, предупредив о продолжительном периоде дешевой нефти. Позже он пояснил, что имел в виду низкие цены "надолго, но не навечно".

В то время как спотовые цены показывают значительные колебания, в том числе под влиянием геополитических факторов (таких как санкции США в отношении Ирана), пятилетние форварды обычно торгуются в достаточно узких рамках, поскольку динамику их котировок определяют более долгосрочные прогнозы в отношении спроса и предложения.

Последние три года на долгосрочные контракты оказывало давление предположение, что увеличение сланцевой добычи в США вместе с растущей популярностью электромобилей будет удерживать цены под контролем. Теперь инвесторы ставят эту гипотезу под сомнение, что толкает форвардные котировки вверх.

За последний месяц пятилетние контракты на Brent подорожали на 11%, тогда как фьючерсы с поставкой в ближайший месяц прибавили в цене 6,8%.

"Мы думаем, что у более долгосрочных контрактов еще есть потенциал, - полагает главный сырьевой аналитик SEB Бьярн Шилдроп. - Это даст очень позитивный ценовой сигнал всему рынку нефти, в результате чего может вырасти доверие, оптимизм и стоимость".

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:06 МСК подорожали на 1,45% - до $80,37 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились на 0,72%, достигнув $72,76 за баррель.

Цены находятся на максимальных отметках за последние 3,5 года.

 
 
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Нефть марки Brent приковала к себе всеобщее внимание на фоне роста спотовых котировок выше $80 за баррель, однако возможно более важное ралли происходит практически...
 
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