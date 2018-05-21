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Кадровый вторник. Какие поручения дал Александр Лукашенко назначенным руководителям
Новости Беларуси. 22 мая Президент принял ряд кадровых решений. Новыми именами пополнился дипкорпус, местные органы власти, учреждения образования и некоторые другие ведомства и организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всем назначенным руководителям предстоит реализовать не только текущие задачи, но и общие для всей вертикали власти поручения. Как рассказала журналистам глава Администрации Президента Наталья Кочанова, все они на постоянном контроле. Общая цифра таких задач – около 3000. Из них 80 % успешно выполняются. Конечно, часть еще ждет своих сроков реализации.
А вот почему органам власти и их руководителям ждать не стоит, расскажет наш корреспондент Екатерина Жилянина.
От работы дипломатов во многом зависят не только экономические показатели внешней торговли, но и частота политических контактов. Поэтому кадры в загранучреждения назначаются, как говорится, не раз проверенные в деле. Дипкорпус сегодня усилился сразу несколькими послами.
Одно из непростых для нашей дипломатической службы направлений – скандинавское. Как сказал Дмитрий Мирончик, которому предстоит развивать сотрудничество со Швецией, ледниковый период закончился. Дело в том, что в этой стране посла Беларуси не было с 2012 года. В те времена закрылось и представительство в Минске. Но постепенно отношения теплели, и, наконец, лед тронулся: стороны готовы наверстать упущенное. Посол Швеции в Беларуси уже работает, теперь есть, кому представлять интересы нашей страны в Стокгольме.
Дмитрий Мирончик до нынешнего назначения был занят в информационно-аналитическом управлении МИД, но успешный опыт работы в загранучреждениях у него также имеется. Тем для диалога Беларуси и Швеции, уверен, хватает.
Дмитрий Мирончик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Королевстве Швеция:
Болгария, Греция, Кипр – эти страны среди белорусов особенно популярны в период пляжного сезона. Тем более, что уже в середине июня Минск и Варну свяжет прямой поезд.
Александр Лукашевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Болгария, по совместительству в Республике Греция и Республике Кипр:
Наше загранучреждение в Эстонии возглавит Вячеслав Качанов. Отношения с этой страной в положительной динамике, товарооборот и экспорт по итогам года добавили 30 %. Но не только в товарообороте потенциал, отмечает дипломат.
Вячеслав Качанов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Эстонской Республике:
В развитии цифровой экономики немалую роль играют кадры. Хорошо понимают это руководители вузов. Образование в стране должно быть современным и соответствовать потребностям экономики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Жизнь диктует свои условия. Поэтому нужны новые люди. Я понимаю, что эти люди готовы жизнь придать этим вузам.
Что касается Академии управления, отдыхать там не получится. Там надо полностью перевернуть систему образования. Там надо определиться, прежде всего, чего мы хотим от Академии управления. Под это нужны программы, а потом под это подбирать надо преподавателей, которые там должны работать. Это должны быть абсолютные государственники. Полностью систему надо перестроить. Надо четко понимать: нынешний управленец – это человек, который знает экономику, иностранный язык и может общаться с любыми.
Возглавил Академию Геннадий Пальчик. До этого он был председателем Высшей аттестационной комиссии.
Местная вертикаль власти пополнилась двумя председателями райисполкомов. Президент, общаясь с ними, сделал акцент в том числе на развитие сервиса.
Новые руководители будут в Кобринском (Михаил Гришкевич) и Ляховичском (Александр Каминский) районах.
Михаил Гришкевич, председатель Кобринского райисполкома:
Дальше направления, которые необходимо развивать. Это, конечно, работа с населением, работа с обращениями граждан. Промышленность, экономика, наполнение бюджета.
Кадровые рокировки коснулись 22 мая и ряда других организаций, ведомств и учреждений. Например, Павел Легкий отныне первый заместитель министра информации, Сергей Гусаченко – зампредседателя Национальной государственной телерадиокомпании, Александр Чайковский – генеральный директор научно-практического центра Академии наук.
Сегодня же глава Администрации Президента Наталья Кочанова доложила Александру Лукашенко об исполнении его поручений.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Из этих поручений, которые находятся сегодня на контроле, 81 % – это те поручения, которые выполнены. Есть ряд поручений, сроки которых еще не наступили для реализации. Но есть, конечно, невыполненные поручения. Поэтому здесь очень жесткие будут подходы.
Реализовывать поручения Президента, решать масштабные государственные задачи предстоит и тем, кто с сегодняшнего дня приступит к исполнению своих новых служебных обязанностей.
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Новости Беларуси. 22 мая Президент принял ряд кадровых решений. Новыми именами пополнился дипкорпус, местные органы власти, учреждения образования и некоторые...
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