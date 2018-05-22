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Пробы всех 34 спортсменов были строжайшим образом проверены, однако не выявили никаких нарушений. Об этом говорится в заявлении Международной федерации футбола.В ФИФА пояснили, что причиной этого стала нехватка доказательств применения запрещенных веществ.— говорится в заявлении.В федерации отметили, что об этом решении было проинформировано Всемирное антидопинговое агентство и согласилось с ним.В образцах мочи спортсменов, анализ которых проводили эксперты, не было найдено подозрительного содержания солей. Исключили специалисты и вероятность того, что сами пробирки с образцами были подделаны.заявили в ФИФА.Кроме того, при проведении расследования специалисты ФИФА связывались и с информатором WADA Григорием Родченковым. Его ответам на вопросы, касающиеся возможного употребления допинга футболистами, была дана оценка.Еще одной формой контроля во время расследования стали внезапные выборочные проверки игроков российской сборной. Во всех случаях они не дали никакого результата. В ФИФА подчеркнули, что сборнаяАнтидопинговое расследование против 11 российских футболистов, упомянутых в докладе WADA, ФИФА начала в августе 2016 года. Как сообщала британская Daily Mail, представители ФИФА пытаются получить от Родченкова «дополнительные доказательства» того, что российские футболисты участвовали в «государственной допинговой программе». По данным издания, Родченков заявлял, что по меньшей мере 34 российских футболиста, в том числе вся российская сборная, участвовавшая в чемпионате мира по футболу 2014 года, были замешаны в допинговой программе. Все футболисты либо принимали допинг, либо были «защищены» от тестирования на него, либо же вообще не проходили допинг-тесты.В феврале 2018 года вице-премьерсообщил, что расследование было начато против двух российских футболистов из 11. Девять проб остальных игроков не подтвердили использование допинга. 17 февраля UEFA​ отчиталась о том, что были проверены еще 23 пробы российских игроков, все они показали отрицательный результат.