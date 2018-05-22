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В Минске планируют построить два новых кинотеатра
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Сейчас в Минске больше двадцати кинотеатров, но, как оказывается, этого количества не хватает. Столице, кстати, уже пообещали IMAX и, как выяснилось, еще парочку залов,
Каменная Горка
Свой кинотеатр нужен Каменной Горке, чтобы ее жители смогли вообще не выезжать из микрорайона в поисках развлечений – они даже составили петицию за строительство кинотеатра. «Такому большому жилому cпальному району, где проживает много молодых семей с детьми и молодежи, кинотеатр необходим как воздух. 60-тысячному жилому району Каменная Горка (в будущем возможен рост до 100 тысяч человек и более) необходим социальный объект отдыха и культуры — большой современный многозальный кинотеатр», — говорится в обращении.
Сейчас есть два варианта: либо строить отдельное здании около станции метро «Каменная Горка», либо выделять площадь под многозальный и многофункциональный кинотеатр в одном из существующих торговых центров, например в ТЦ Green City. Это, конечно, быстрее.
Но, скорее всего, события будут развиваться по первому варианту. «Реализуется инвестиционный договор с ООО «Винтерраинвест» по проектированию и строительству спортивно-оздоровительного и торгово-развлекательного центра в границах улиц Казимировской и Каменногорской. В составе объекта предусмотрен кинотеатр. Проект разработан, прошел государственную экспертизу. Завершен подготовительный этап. Выполняется вертикальная планировка площадки. Строительство осуществляется с привлечением китайских инвестиций», — рассказал заместитель главы администрации Фрунзенского района Александр Некрашевич.
Улица Харьковская
Здание бывшего кинотеатра «Современник» располагается поближе к центру: в Тучинском сквере. Вот только история его печальна: в начале 2000 кинотеатр закрыли, здание было никому не нужно и приходило в упадок. Потом его купила турецкая компания и собиралась строить там гостиничный комплекс – вот только что-то пошло не так и в 2016 стройку законсервировали. Администрация района обратилась в турецкое посольство, чтобы они посодействовали в реализации проекта, да вот только пока никто не шевелится.
«В случае если работы не возобновят, нами будет инициировано рассмотрение вопроса об изъятии земельного участка, ранее предоставленного под строительство, с последующей передачей другому застройщику. В настоящее время получено письменное заверение собственника о возобновлении строительно-монтажных работ в третьем квартале 2018 года. На месте бывшего кинотеатра «Современник» планируют возвести новый объект, в составе которого предусмотрен кинотеатр. Также произведут работы по благоустройству прилегающих территорий», - рассказал Александр Некрашевич.
Также во Фрунзенском районе успешно работает многозальная «Аврора». Что интересно, «Аврора» и «Беларусь» стали самыми посещаемыми в прошлом году в сети «Киновидеопроката» – на пару они приняли более миллиона зрителей.
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Сейчас в Минске больше двадцати кинотеатров, но, как оказывается, этого количества не хватает. Столице, кстати, уже пообещали IMAX и, как выяснилось, еще парочку...
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