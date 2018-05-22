В Минске планируют построить два новых кинотеатра

Сейчас в Минске больше двадцати кинотеатров, но, как оказывается, этого количества не хватает. Столице, кстати, уже пообещали IMAX и, как выяснилось, еще парочку залов, пишет «Минск-Новости».

Каменная Горка

Свой кинотеатр нужен Каменной Горке, чтобы ее жители смогли вообще не выезжать из микрорайона в поисках развлечений – они даже составили петицию за строительство кинотеатра. «Такому большому жилому cпальному району, где проживает много молодых семей с детьми и молодежи, кинотеатр необходим как воздух. 60-тысячному жилому району Каменная Горка (в будущем возможен рост до 100 тысяч человек и более) необходим социальный объект отдыха и культуры — большой современный многозальный кинотеатр», — говорится в обращении.

Сейчас есть два варианта: либо строить отдельное здании около станции метро «Каменная Горка», либо выделять площадь под многозальный и многофункциональный кинотеатр в одном из существующих торговых центров, например в ТЦ Green City. Это, конечно, быстрее.

Но, скорее всего, события будут развиваться по первому варианту. «Реализуется инвестиционный договор с ООО «Винтерраинвест» по проектированию и строительству спортивно-оздоровительного и торгово-развлекательного центра в границах улиц Казимировской и Каменногорской. В составе объекта предусмотрен кинотеатр. Проект разработан, прошел государственную экспертизу. Завершен подготовительный этап. Выполняется вертикальная планировка площадки. Строительство осуществляется с привлечением китайских инвестиций», — рассказал заместитель главы администрации Фрунзенского района Александр Некрашевич.

Улица Харьковская

Здание бывшего кинотеатра «Современник» располагается поближе к центру: в Тучинском сквере. Вот только история его печальна: в начале 2000 кинотеатр закрыли, здание было никому не нужно и приходило в упадок. Потом его купила турецкая компания и собиралась строить там гостиничный комплекс – вот только что-то пошло не так и в 2016 стройку законсервировали. Администрация района обратилась в турецкое посольство, чтобы они посодействовали в реализации проекта, да вот только пока никто не шевелится.

«В случае если работы не возобновят, нами будет инициировано рассмотрение вопроса об изъятии земельного участка, ранее предоставленного под строительство, с последующей передачей другому застройщику. В настоящее время получено письменное заверение собственника о возобновлении строительно-монтажных работ в третьем квартале 2018 года. На месте бывшего кинотеатра «Современник» планируют возвести новый объект, в составе которого предусмотрен кинотеатр. Также произведут работы по благоустройству прилегающих территорий», - рассказал Александр Некрашевич.

Также во Фрунзенском районе успешно работает многозальная «Аврора». Что интересно, «Аврора» и «Беларусь» стали самыми посещаемыми в прошлом году в сети «Киновидеопроката» – на пару они приняли более миллиона зрителей.

