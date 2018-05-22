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Ночь без воды. Холодное водоснабжение будет отключено сегодня в некоторых районах Солигорска
23.05.2018 — Разное | Soligorsk News
18 мая 2018 21:47 1218
Ночь без воды. Холодное водоснабжение будет отключено сегодня в некоторых районах Солигорска
В связи с врезкой сетей водоснабжения по объекту «Здание инженерно-лабораторного корпуса ОАО «Беларуськалий»» в ночь с 18 на 19 мая в части жилых домов города будет отключена холодная вода.
Отключение коснется следующих адресов: ул. Ленина 1, 2, 9, 10, 10А, 10Б, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 19Б, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, ул. Козлова 12, 12А, 16, 16А, 22, 22А, 24, 26, 34, 36, 38, ул. Л. Комсомола 1А, 5, 7, 9, 9А
Холодная вода будет отсутствовать в период времени с 22.00 18 мая до 7.00 19 мая, причем отключение коснется и административных зданий в районе вышеуказанных улиц. Работы по врезке сетей водоснабжения будут вестись силами СУ-149 ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» и КУП «Солигорскводоканал».
Автор статьи: Светлана Хмилевская.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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18 мая 2018 21:47 1218 Ночь без воды. Холодное водоснабжение будет отключено...
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