Ночь без воды. Холодное водоснабжение будет отключено сегодня в некоторых районах Солигорска

В связи с врезкой сетей водоснабжения по объекту «Здание инженерно-лабораторного корпуса ОАО «Беларуськалий»» в ночь с 18 на 19 мая в части жилых домов города будет отключена холодная вода.

Холодная вода будет отсутствовать в период времени с 22.00 18 мая до 7.00 19 мая, причем отключение коснется и административных зданий в районе вышеуказанных улиц. Работы по врезке сетей водоснабжения будут вестись силами СУ-149 ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» и КУП «Солигорскводоканал».