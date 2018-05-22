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Белорус Илья Ивашко пробился в третий круг квалификации Roland Garros
Новости Беларуси. Вера Лапко завершила борьбу на турнире Roland Garros – открытом чемпионате Франции по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом круге квалификации белоруска проиграла канадке Бьянке Андрееску – 4:6, 5:7.
Зато дальше идет Илья Ивашко. Во втором круге квалификации он взял верх над Виктором Галовичем из Хорватии – 6:2, 7:6.
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Новости Беларуси. Вера Лапко завершила борьбу на турнире Roland Garros – открытом чемпионате Франции по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом круге...
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