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Илон Маск хочет создать ресурс для борьбы с фальшивыми новостями
24.05.2018 09:57 — Разное | Аргументы и факты
Heisenberg Media /
Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о том, что намерен создать ресурс для борьбы с недостоверными сообщениями.
«Собираюсь создать сайт, на котором люди смогут оценивать, насколько правдива та или иная публикация, а также отслеживать рейтинг правдивости каждого журналиста, издателя и издания. Думаю назвать его Pravda», — говорится в сообщении Маска в его микроблоге в Twitter.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство подписчиков бизнесмена поддержали его идею
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