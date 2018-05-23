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Илон Маск хочет создать ресурс для борьбы с фальшивыми новостями

24.05.2018 09:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Илон Маск хочет создать ресурс для борьбы с фальшивыми новостями
Heisenberg Media / Flickr.com

Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о том, что намерен создать ресурс для борьбы с недостоверными сообщениями.

«Собираюсь создать сайт, на котором люди смогут оценивать, насколько правдива та или иная публикация, а также отслеживать рейтинг правдивости каждого журналиста, издателя и издания. Думаю назвать его Pravda», — говорится в сообщении Маска в его микроблоге в Twitter.


Отметим, что также предприниматель попросил своих подписчиков проголосовать, считают ли они такой ресурс полезным. На данный момент большинство принявших участие в голосовании поддержали его инициативу.

 
 
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