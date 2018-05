Илон Маск хочет создать ресурс для борьбы с фальшивыми новостями

Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о том, что намерен создать ресурс для борьбы с недостоверными сообщениями.

«Собираюсь создать сайт, на котором люди смогут оценивать, насколько правдива та или иная публикация, а также отслеживать рейтинг правдивости каждого журналиста, издателя и издания. Думаю назвать его Pravda», — говорится в сообщении Маска в его микроблоге в Twitter.

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda …