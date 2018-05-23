Новый вирус атакует компьютеры в 54 странах мира

Вредоносное обеспечение, получившее условное название VPNFilter, уже заразило полмиллиона устройств в более чем 54 странах мира.

Новый вирус похищает данные, поражает роутеры, накопители и сетевую аппаратуру, а также выводит из строя цифровые устройства.

Это не первая крупная кибератака за несколько месяцев. В апреле специалисты зафиксировали массовую рассылку заражённых файлов Microsoft Word. Тогда под ударом оказались финансовые и IT-компании в США и на Ближнем Востоке.