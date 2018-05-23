Врач-интерн из Бобруйска пойдет под суд за профессиональную ошибку

Пострадавшим оказался 24-летний житель Бобруйска.

Молодому человеку потребовалась повторная операция на пальце, так как после первой кость срослась неправильно. Пациент был вынужден обратиться к медикам еще раз. После коррекционной операции у парня диагностировали пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости).

Его мать настаивала на расследовании происхождения такого осложнения. Разбирательства, в которых участвовали в том числе и медицинские эксперты из Минска, заняли полгода. Выяснилось, что, делая укол пациенту, интерн по неосторожности проколола ему легкое.

Молодому медику грозит до двух лет лишения свободы.



