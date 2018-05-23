Литовцы планируют избавиться от колейки на границе и модернизировать пункт пропуска Мядининкай

Литовское правительство предпримет ряд мер, чтобы избавиться от очередей на литовско-белорусской границе. В частности, планируется провести модернизацию пункта пропуска «Мядининкай» (сопредельная сторона — «Каменный Лог»). Об этом на конференции, прошедшей на выставке БАМАП, сообщил президент Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков LINAVA Микенас Эрландас.





Президент LINAVA отметил, что сейчас пересечение белорусско-литовской границы проблема не только для литовцев и белорусов, но и для перевозчиков, которые едут транзитом, загружаются или разгружаются в терминалах Литвы. Этот вопрос поднимал Клайпедский морской порт и отправители грузов.

— По нашим данным, при выезде на погранпункт «Каменный лог» — «Мядининкай» грузовикам в среднем надо ждать своей очереди около 22 часов. Из-за этого перевозчики не могут своевременно выполнять свои обязательства перед клиентами, появляются дополнительные финансовые потери, — констатировал Микенас Эрландас.





По данным LINAVA, реальная пропускная способность «Мядининкай» — 324 грузовых автомобиля в сутки. Это меньше пропускной способности, заложенной проектом. В литовской ассоциации считают, что если бы на «Мядининкай» пропускали столько авто, сколько заявлено по проекту, очередей из грузовиков не было бы.

При этом на сопредельной стороне, в пункте пропуска «Каменный Лог», пропускная возможность составляет 1000 грузовиков в сутки.

— Мы были на месте, смотрели как работают литовские таможенники и пограничники. Видно, что нет оперативности контроля. На «Мядининкай» не полностью укомплектованы смены: на КПП вместо 21 человека, работают только 14−15. Пограничные службы не имеют единой информационной системы. Пункт не соответствует сегодняшним потокам транспорта, он был модернизирован 20 лет назад.

Микенас Эрландас отметил, что этот вопрос таможенный департамент самостоятельно не решит, поэтому он уже поднимался на высшем уровне.





— Сейчас в Литве рассматривается проект закона об изменении устава пограничной службы. Канцлер Литвы в феврале 2018 года поручил министерствам принять меры по решению вопросов простоя на границе. Те в свою очередь подготовили план, по которому должностных лиц из других пунктов будут командировать в «Мядининкай», наладится обмен полномочий между таможенниками и пограничниками, чтобы они могли выполнять функции друг друга, будут установлены временные здания, улучшат IT-систему.

Также запланирована модернизация пункта пропуска «Мядининкай», к ней планируют приступить в 2019 году, а закончить — через три года. Решение о модернизации уже согласовано, но точного проекта еще нет.

— Первым этапом будет расширено «горлышко» и увеличено число полос для грузового транспорта. Во вторую очередь — реконструируют площадку ожидания. По проекту, пропускная способность Мядининкай будет 6 тысяч автомобилей.