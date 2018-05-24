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Министр культуры Беларуси примет брестчан 30 мая 2018 года - важно
25.05.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
30 мая 2018 года с 14.00 в здании Брестского горисполкома по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. № 101 личный прием граждан и представителей юридических лиц проведет Министр культуры Республики Беларусь Бондарь Юрий Павлович.
Предварительная запись на прием осуществляется 25 и 28 мая 2018 г. с 9.00 до 13.00 по телефону 21 02 39.
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30 мая 2018 года с 14.00 в здании Брестского горисполкома по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. № 101 личный прием граждан и представителей юридических лиц проведет...
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