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Делегации из 33 стран примут участие в Гомельском экономическом форуме

25.05.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Делегации из 33 стран примут участие в Гомельском экономическом форуме
Делегации более чем из 30 стран примут участие в XV Гомельском экономическом форуме, который пройдет сегодня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.

В числе зарубежных участников мероприятия — официальные делегации, представители посольств, банковских и финансовых учреждений, свободных экономических зон, бизнесмены и т.д. Интерес к форуму проявили Германия, Китай, Израиль, Италия, Грузия, Россия, Финляндия, Чехия, Нигерия, Польша, Румыния, Сербия и др. «О своем участии заявили делегации из 33 стран, а общее количество участников превысит 660 человек», — отметили в облисполкоме.

На форуме презентуют экономический и инвестиционный потенциал региона. Панируется подписать девять документов на общую сумму более $481 млн, в том числе один инвестиционный договор и восемь протоколов о намерениях.

Кроме того, 145 инвестпроектов по различным направлениям включены в инвестиционный каталог Гомельской области, который будет предложен участникам форума. В числе приоритетных направлений — деревообрабатывающая промышленность, переработка вторичных материальных ресурсов, производство пищевых продуктов, сельское хозяйство, строительство, туризм и т.д.

После пленарной части работа форума продолжится по различным секциям: «Агропромышленный комплекс», «Строительный и жилищно-коммунальный комплекс», «Логистика и торговля», «Туризм Гомельщины. Перспективы развития», «Малый и средний бизнес», пройдет II Конгресс свободных экономических зон.

Также гости планируют посетить XIX Международную выставку «Весна в Гомеле», которая проходит в эти дни. На ней представлены около 200 стендов белорусских, а также молдавских, итальянских, вьетнамских компаний.

Гомельский экономический форум позиционируется как эффективная площадка для старта инвестиционных проектов, впервые был проведен в 2004 году. С 2008 по 2017 год на форуме подписано 88 документов на общую сумму почти $2 млрд.

 
Теги: Гомель
 
 
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Делегации более чем из 30 стран примут участие в XV Гомельском экономическом форуме, который пройдет сегодня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском...
 
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