В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сергей Шнуров сообщил о разводе с женой Об этом Сергей Шнуров написал у себя в Instagram. Он отметил, что это решение было обоюдным, и расходятся они с большим сожалением, но с любовью друг к другу и...

Об этом Сергей Шнуров написал у себя в Instagram. Он отметил, что это решение было обоюдным, и расходятся они с большим сожалением, но с любовью друг к другу и взаимной благодарностью. Также в сообщении музыкант попросил журналистов не нарушать личное пространство их пары.Сергей Шнуров расписался с Еленой (Матильдой) Мозговой восемь лет назад. Она стала третьей женой артиста.