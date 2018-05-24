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Сергей Шнуров сообщил о разводе с женой
25.05.2018 18:00 — Разное | Беларусь Сегодня
Об этом Сергей Шнуров написал у себя в Instagram. Он отметил, что это решение было обоюдным, и расходятся они с большим сожалением, но с любовью друг к другу и взаимной благодарностью. Также в сообщении музыкант попросил журналистов не нарушать личное пространство их пары.
Сергей Шнуров расписался с Еленой (Матильдой) Мозговой восемь лет назад. Она стала третьей женой артиста.
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Об этом Сергей Шнуров написал у себя в Instagram. Он отметил, что это решение было обоюдным, и расходятся они с большим сожалением, но с любовью друг к другу и...
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