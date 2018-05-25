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Звукорежиссер Kylie Minogue приедет в Минск на "Ночь пожирателей рекламы"

25.05.2018 22:54 — Разное | Tut.by  
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Уже в первые выходные лета в Большом зале Дворца Республики состоится одно из самых креативных событий — 1 июня Минск снова встретит оригинальный фестиваль рекламы и шоу-бизнеса «Ночь пожирателей рекламы — 2018». Предлагаем узнать, что готовят организаторы на всю ночь.


Итак, гости фестиваля окунутся в 7-часовую атмосферу шоу-программы «Ночи пожирателей рекламы», где среди многообразия рекламных роликов увидят еще и различные активации, в которых можно будет участвовать.

В этом году в шоу примет участие «Национальная школа красоты», которая является соорганизатором «Мисс Беларусь» и обладает уникальным правом отправлять участников на престижные международные конкурсы красоты (Miss World, Miss Europe, Miss International, Miss & Mister Supranational). В рамках «Ночи» зрители смогут увидеть показ коллекций различных брендов.


В фойе Большого зала будет размещаться сцена, на которой выступят популярные белорусские артисты и приглашенный гость — официальный студийный звукорежиссер Kylie Minogue, а также саунд-продюсер Недели моды на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве — 2016 — Dj Varda. Кроме музыкальной программы, у каждого зрителя будет шанс получить специальные подарки от партнеров шоу.


Напомним, фестиваль 2018 года объединен общей тематикой — «Магия рекламы».

Вход на мероприятие: 18+

Стоимость билетов: 18−45 рублей

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
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