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В Брестском районе Mercedes вылетел с дороги и врезался в дерево

26.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Как оказалось, легковой автомобиль Mercedes C220 вылетел с дороги в кювет, где столкнулся с деревом. Кузов автомобиля деформировался, в результате чего в салоне оказались зажаты два человека.



При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента работники МЧС деблокировали и передали бригаде скорой помощи водителя 2000 года рождения, а также пассажира 2002 года рождения. Оба пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.


УГАИ УВД Брестского облисполкома приступило к проверке по факту ДТП.

Фото: МЧС

 
 
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Как оказалось, легковой автомобиль Mercedes C220 вылетел с дороги в кювет, где столкнулся с деревом. Кузов автомобиля деформировался, в результате чего...
 
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