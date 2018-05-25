В Брестском районе Mercedes вылетел с дороги и врезался в дерево









Как оказалось, легковой автомобиль Mercedes C220 вылетел с дороги в кювет, где столкнулся с деревом. Кузов автомобиля деформировался, в результате чего в салоне оказались зажаты два человека.









При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента работники МЧС деблокировали и передали бригаде скорой помощи водителя 2000 года рождения, а также пассажира 2002 года рождения. Оба пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.





УГАИ УВД Брестского облисполкома приступило к проверке по факту ДТП.

Фото: МЧС