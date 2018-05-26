Кобяков: наши отношения с Китаем построены на взаимоуважительной и равноправной основе

Сегодня начался официальный визит Ван Цишаня в Беларусь. Почетного гостя в Национальном аэропорту Минск встречал премьер-министр. Здесь же прошли и первые переговоры. "Мы рады приветствовать доброго, проверенного друга белорусского народа. Ваш визит в Беларусь очень ценим и воспринимаем, как дополнительный добрый знак настроенности китайского руководства на развитие отношений с Беларусью", - поприветствовал Андрей Кобяков гостя.

От также отметил, что Беларусь стремится к тому, чтобы отношения между странами, построенные на добрососедской, взаимоуважительной и равноправной основе не только развивались, но и становились примером для других стран.

Ван Цишань в свою очередь поблагодарил главу правительства за теплый прием и заверил, что "Председатель КНР Си Цзиньпин придает огромное значение отношениям с Беларусью". В нашей стране заместителя председателя КНР пробудет до 29 мая. За это время пройдут официальные переговоры Андрея Кобякова и Ван Цишаня в расширенном составе, посещение Ван Цишанем Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и БГУ.