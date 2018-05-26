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Сегодня православные празднуют День Святой Троицы

27.05.2018 14:10 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Православные День Святой Троицы празднуют на пятидесятый день после Пасхи, поэтому в народе его часто называют Пятидесятницей. Эта цифра выбрана не случайно: сошествие Святого Духа на апостолов, после которого они смогли прославлять Господа на разных языках, произошло на 50-й день после Пасхи.

Отмечать его будут три дня, украшая дома освященными цветами и ветками деревьев. В эти дни рекомендуется отложить все дела и посвятить свободное время общению с родными. У католиков этот праздник отмечают на 57-й день после Пасхи.

 
 
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Православные День Святой Троицы празднуют на пятидесятый день после Пасхи, поэтому в народе его часто называют Пятидесятницей. Эта цифра выбрана не...
 
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