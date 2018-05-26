Заместитель председателя КНР прибыл в Минск с официальным визитом

Проект Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» будет определяющим в успешной реализации инициативы «Один пояс и один путь» на глобальном уровне. Об этом заявил заместитель председателя Китайской Народной Республики.

Ван Цишань прибыл в Минск сегодня утром. Это его первый зарубежный официальный визит в новой должности, в которой он с марта. У трапа самолёта высокого гостя встречал премьер-министр. В зале официальных делегаций состоялись краткие переговоры. Программа визита насыщенная. Из аэропорта Ван Цишань сразу же отправился в китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Это один из самых успешных двусторонних экономических проектов. Резиденты парка, а сейчас их 35, представляют не только Китай и Беларусь, но и страны Евросоюза, Россию, США. Товары будут продаваться по всей протяженности китайского проекта «Один пояс и один путь» (экономического и логистического канала, который охватывает весь евразийский континент).

Через три года (по оценкам экспертов) в «Великом камне» будут производить продукцию на миллиард долларов в год. Сегодня же белорусская сторона предложила установить между Парком и Китаем особый режим торговли, который бы упростил поставки в КНР. Во время визита, а он продлится три дня, будут подняты и другие темы.