Холера, чума, эбола… В Беларуси опубликовали перечень опасных для посещения стран

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Республики Беларусь (РЦГиЭ) опубликовал перечень стран, где в последние два года регистрировались и продолжают иметь место опасные для жизни инфекции. Большинство стран из списка представляют Африканский и Азиатский регионы.

В самом РЦГиЭ проделанную работу назвали "перечнем стран, неблагополучных по инфекционным заболеваниям, которые могут представлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, включая страны, в которых в 2026-3028 гг регистрировались случаи таких заболеваний"…

Инфекционное заболевание Регион Страны Чума Африка Демократическая Республика Конго, Мадагаскар, Танзания, Уганда вспышка чумы в Мадагаскаре - с августа 2017г. по настоящее время Азия Китай, Монголия Американский регион Перу, Боливия, США Лихорадка Рифт-Валли Африка страны Северной Африки и территории к югу от Сахары Лихорадка Эбола Центральная и Западная Африка Демократическая Республика Конго, Уганда, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия Лихорадка Марбург Африка Демократическая Республика Конго, Уганда, Ангола Лихорадка Ласса Западная Африка Нигерия, Бенин, Того, Сьерра-Леоне, Либерия, Гвинея, Гана, Буркина-Фасо Менингококковая инфекция Африка (страны «менингитного пояса») Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Демократическая Республика Конго, Камерун, Кот д'Ивуар, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Того, ЦентральноАфриканская Республика, Чад, Эфиопия Южный Судан, Фиджи Лихорадка денге Юго-восточная Азия Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Камбоджа, Филиппины, Лаос, Сингапур, Китай, Индонезия, Япония, Мьянма Океания Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова, Новая Каледония, Острова Кука, Фиджи, Вануату, Австралия, Тонга. Южная Азия Индия, Шри-Ланка, Мальдивская Республика Центральная Азия Пакистан, Йемен Восточное Средиземноморье Саудовская Аравия, Джибути, Сомали Центральная и Южная Америка, страны Карибского бассейна Коста-Рика, Мексика, Сальвадор, Гватемала, Пуэрто-Рико, Аргентина, Перу, Колумбия, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Доминиканская Республика Африка Судан, Ангола, Мозамбик, Кот д'Ивуар , Танзания, Ла-Реюньон-Айленд Вспышки заболевания лихорадкой денге в 2017 г. регистрировались в Бразилии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде, в 2018 г. – в Шри-Ланке Желтая лихорадка Африка вспышка желтой лихорадки в Нигерии – с сентября 2017г. по настоящее время Южная Америка вспышка желтой лихорадки в Бразилии– с января 2017г. по настоящее время, в 2018г. зарегистрированы завозные случаи в Германии (1) и Нидерландах(1) Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ) Ближний Восток Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Иордания, Оман, Кувейт и др. Малайзия (1завозной случай в январе 2018г. после возвращения из поломничества) Холера Африка Демократическая Республика Конго, Танзания, Кения, Замбия, Малави, Мозамбик, Уганда, Нигерия, Сомали, Либерия, Бенин, Бурунди, Зимбабве, Кот-д'Ивуар, Южный Судан, Гана, Нигер, Того, Камерун, Эфиопия, Ангола, Судан, Сьерра-Леоне, Чад Южная Америка и страны Карибского бассейна - Гаити, Доминиканская Республика, Куба, Эквадор, Гайана, Перу Южная Азия Индия, Непал, Бангладеш Юго-восточная Азия Таиланд, Мьянма Центральная Азия. Йемен, Ирак, Иран,, Сирия, Афганистан, Пакистан