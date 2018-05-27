Холера, чума, эбола… В Беларуси опубликовали перечень опасных для посещения стран

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Инфекционное заболевание
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Регион
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Страны
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Чума
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Африка
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Демократическая Республика Конго,
Мадагаскар, Танзания, Уганда вспышка чумы в Мадагаскаре
- с августа 2017г. по настоящее время
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Азия
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Китай, Монголия
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Американский регион
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Перу, Боливия, США
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Лихорадка
Рифт-Валли
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Африка
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страны Северной Африки и территории к югу от Сахары
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Лихорадка Эбола
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Центральная и
Западная Африка
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Демократическая Республика Конго, Уганда, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия
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Лихорадка Марбург
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Африка
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Демократическая Республика Конго, Уганда, Ангола
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Лихорадка Ласса
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Западная Африка
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Нигерия, Бенин, Того, Сьерра-Леоне, Либерия, Гвинея, Гана, Буркина-Фасо
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Менингококковая инфекция
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Африка (страны
«менингитного пояса»)
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Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Демократическая Республика Конго, Камерун, Кот д'Ивуар, Мавритания, Мали,
Нигер, Нигерия, Сенегал, Того, ЦентральноАфриканская Республика, Чад, Эфиопия
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Южный Судан, Фиджи
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Лихорадка денге
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Юго-восточная Азия
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Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Камбоджа, Филиппины, Лаос, Сингапур, Китай,
Индонезия, Япония, Мьянма
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Океания
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Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова, Новая Каледония, Острова Кука, Фиджи, Вануату, Австралия, Тонга.
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Южная Азия
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Индия, Шри-Ланка, Мальдивская Республика
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Центральная Азия
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Пакистан, Йемен
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Восточное
Средиземноморье
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Саудовская Аравия, Джибути, Сомали
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Центральная и Южная
Америка, страны
Карибского бассейна
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Коста-Рика, Мексика, Сальвадор, Гватемала,
Пуэрто-Рико, Аргентина, Перу, Колумбия,
Боливия, Бразилия, Венесуэла, Парагвай,
Доминиканская Республика
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Африка
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Судан, Ангола, Мозамбик, Кот д'Ивуар , Танзания, Ла-Реюньон-Айленд
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Вспышки заболевания лихорадкой денге в 2017 г. регистрировались в Бразилии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде, в 2018 г.
– в Шри-Ланке
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Желтая лихорадка
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Африка
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вспышка желтой лихорадки в Нигерии
– с сентября 2017г. по настоящее время
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Южная Америка
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вспышка желтой лихорадки в Бразилии– с января 2017г. по настоящее время, в 2018г. зарегистрированы завозные случаи в Германии (1) и Нидерландах(1)
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Коронавирус ближневосточного
респираторного синдрома (БВРС-КоВ)
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Ближний Восток
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Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Иордания, Оман, Кувейт и др.
Малайзия (1завозной случай в январе 2018г. после возвращения из
поломничества)
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Холера
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Африка
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Демократическая Республика Конго,
Танзания, Кения, Замбия, Малави, Мозамбик, Уганда, Нигерия, Сомали, Либерия, Бенин, Бурунди, Зимбабве, Кот-д'Ивуар, Южный Судан, Гана, Нигер, Того, Камерун, Эфиопия,
Ангола, Судан, Сьерра-Леоне, Чад
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Южная Америка и страны Карибского бассейна -
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Гаити, Доминиканская Республика, Куба, Эквадор, Гайана, Перу
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Южная Азия
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Индия, Непал, Бангладеш
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Юго-восточная Азия
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Таиланд, Мьянма
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Центральная Азия.
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Йемен, Ирак, Иран,, Сирия, Афганистан, Пакистан