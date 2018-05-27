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Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде карты Беларуси и причём тут фильм «Трое в лодке, не считая собаки»?

28.05.2018 23:02 — Разное | СТВ  
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Минск стоит в одном ряду с европейскими столицами, где территории, занятые зелёными посадками, занимают значительные площади.

Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде карты Беларуси и причём тут фильм «Трое в лодке, не считая собаки»?

Не уменьшать их, а увеличивать – главная задача. В апреле в столице было высажено 10 тысяч деревьев и 25 тысяч кустарников.

Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде карты Беларуси и причём тут фильм «Трое в лодке, не считая собаки»?

Сегодня в Минске уже радуют прохожих около 400 тысяч цветов.

К 1 июня будут завершены работы на всех основных цветниках.

Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде карты Беларуси и причём тут фильм «Трое в лодке, не считая собаки»?

Всего же за лето на клумбах высадят 1 миллион 800 тысяч цветов.

Также в нынешнем году в Минске планируют внедрить новую форму озеленения – цветники из многолетников и злаковых.

Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде карты Беларуси и причём тут фильм «Трое в лодке, не считая собаки»?

Но, пожалуй, самым интересным ландшафтным решением столичных озеленителей в этом году стал лабиринт из живых растений в виде карты Беларуси.

Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде карты Беларуси и причём тут фильм «Трое в лодке, не считая собаки»?

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
В нём можно гулять, в нём можно потеряться. То есть, не сразу вы попадёте туда, куда хотели бы. То есть, надо побродить. Он, вроде, невысокий, но при этом тупики там существуют, приходится разворачиваться и идти в обратную сторону. Дети бегают, им нравится.

Мы сами тоже ходили, бродили.

Есть такие места, что надо ещё правильно, в нужную сторону повернуть, чтобы быстрее выйти.

Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде карты Беларуси и причём тут фильм «Трое в лодке, не считая собаки»?

Для воплощения оригинальной идеи понадобилось более 3 тысяч туй.

Растения высадили в два ряда, чтобы они стали впоследствии плотными стенами аллей лабиринта.

Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде карты Беларуси и причём тут фильм «Трое в лодке, не считая собаки»?

Коридоры составят в ширину не менее метра.

Анжелика Пузанкова:
Это – парковый ансамбль. Тот же парк Кекенхоф в Голландии – первое место, где мы реально видели лабиринт, гуляли по нему. Там, правда, из лиственных кустарников. Он более редкий, то есть просвечивается соседняя дорожка. Но это не подсказывает, куда идти, потому что высота там – более 2,5 метров. Рядышком стоит беседка, с которой сверху видно, где ты находишься, куда тебе можно пойти. А первое, от чего отталкивались – помните фильм «Трое в лодке, не считая собаки»?

Когда там гуляли знаменитые артисты.

И нам хотелось что-то подобное сделать на территории Минска.

Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде карты Беларуси и причём тут фильм «Трое в лодке, не считая собаки»?

В лабиринте выделены круглые площадки на месте областных городов.

Туи для реализации идеи выбраны неслучайно.

Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде карты Беларуси и причём тут фильм «Трое в лодке, не считая собаки»?

Анжелика Пузанкова:
Туя – растение, которое, в принципе, растёт. То есть, оно может большой высоты достигать.

Но мы будем подстригать этот лабиринт.

То есть, создавать плотную стену. Всё будет зависеть от того, как полюбится он нашим горожанам. Чтобы не было вандализма, повреждения растений. А здесь место благоприятное: далеко от трасс, далеко от прохождения транспортных путей. Поэтому, чтобы здесь всё росло, никаких проблем не существует.

Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде карты Беларуси и причём тут фильм «Трое в лодке, не считая собаки»?

Результату специалисты «Минскзеленстроя» рады, ещё более довольны те, кто уже успел увидеть лабиринт. Туи в этом году украсили и несколько столичных улиц: около 60 растений в деревянных кадках появились на проспекте Пушкина и улице Кальварийской.

Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде карты Беларуси и причём тут фильм «Трое в лодке, не считая собаки»?

«Минскзеленстрой»: «Возле велодорожек появятся велопарковка, скамеечка и «живая» стена сзади»

А осенью, на специально оставленной площадке, возле зелёного лабиринта появится алая надпись «Беларусь». Слово напишут краснолистным кустарником.

Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде карты Беларуси и причём тут фильм «Трое в лодке, не считая собаки»?

Столичные озеленители рассчитывают, что ландшафтная композиция станет привлекательным объектом для горожан и гостей столицы, в том числе, в будущем году, во время II Европейских игр.

 
Теги: Минск
 
 
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