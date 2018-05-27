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Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде карты Беларуси и причём тут фильм «Трое в лодке, не считая собаки»?
Минск стоит в одном ряду с европейскими столицами, где территории, занятые зелёными посадками, занимают значительные площади.
Не уменьшать их, а увеличивать – главная задача. В апреле в столице было высажено 10 тысяч деревьев и 25 тысяч кустарников.
Сегодня в Минске уже радуют прохожих около 400 тысяч цветов.
Также в нынешнем году в Минске планируют внедрить новую форму озеленения – цветники из многолетников и злаковых.
Но, пожалуй, самым интересным ландшафтным решением столичных озеленителей в этом году стал лабиринт из живых растений в виде карты Беларуси.
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Есть такие места, что надо ещё правильно, в нужную сторону повернуть, чтобы быстрее выйти.
Растения высадили в два ряда, чтобы они стали впоследствии плотными стенами аллей лабиринта.
Анжелика Пузанкова:
И нам хотелось что-то подобное сделать на территории Минска.
В лабиринте выделены круглые площадки на месте областных городов.
Анжелика Пузанкова:
То есть, создавать плотную стену. Всё будет зависеть от того, как полюбится он нашим горожанам. Чтобы не было вандализма, повреждения растений. А здесь место благоприятное: далеко от трасс, далеко от прохождения транспортных путей. Поэтому, чтобы здесь всё росло, никаких проблем не существует.
Результату специалисты «Минскзеленстроя» рады, ещё более довольны те, кто уже успел увидеть лабиринт. Туи в этом году украсили и несколько столичных улиц: около 60 растений в деревянных кадках появились на проспекте Пушкина и улице Кальварийской.
А осенью, на специально оставленной площадке, возле зелёного лабиринта появится алая надпись «Беларусь». Слово напишут краснолистным кустарником.
Столичные озеленители рассчитывают, что ландшафтная композиция станет привлекательным объектом для горожан и гостей столицы, в том числе, в будущем году, во время II Европейских игр.
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Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде карты Беларуси и причём тут фильм «Трое в лодке, не считая собаки»?
Минск стоит в одном ряду с европейскими столицами, где территории, занятые зелёными посадками, занимают значительные площади. Не уменьшать их, а увеличивать –...
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