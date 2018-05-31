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Нуждающимся очередникам-минчанам жилье в городах-спутниках пока не предлагают: как изменится ситуация в сателлитах к 2030 году?
01.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Скидель с высоты птичьего полета
Остаться в рамках
Для начала мы присмотрелись к жизни нескольких городов-спутников. Корреспонденты прогулялись по улочкам Руденска и Фаниполя, пообщались с новоселами первого и пока единственного дома для минчан в Смолевичах, узнали о рабочих местах в Дзержинске, изучили социальную инфраструктуру Скиделя и Жабинки.
Впечатления, в общем и целом, приятные. Предприятия, школы, магазины и парки — всего этого вдоволь. Только минчане все равно не спешат менять место жительства. Только в Смолевичи в новый дом переехало 142 семьи. Каждый квадратный метр при строительстве квартир обошелся им в 550 рублей. На этом — все. Вряд ли люди игнорируют переселение только из-за отсутствия рабочих мест. Уровень безработицы в Дзержинском районе, например, всего 0,26 процента. Просто в городах-спутниках пока не строится жилье с господдержкой. Квадратные же метры по коммерческой цене даже в радиусе 30 километров от МКАД не каждому нуждающемуся в улучшении жилищных условий по карману.
Тихий и уютный городок для жизни
Да, основной посыл генплана Минска, утвержденного в 2016 году, — сдержать рост населения, а сам город удержать в ныне существующих границах. Генеральный план разрабатывался с учетом данных демографов. Специалисты рассчитали: к 2030 году население города должно увеличиться на 120 тысяч человек. В основном за счет трудовой миграции внутри страны. Поэтому в градостроительной документации предусмотрели распределение прироста населения по городам-спутникам и на территории Минской агломерации. Но это лишь расчеты. Пока же реализация масштабного и социально значимого проекта затормозилась.
Меж двух колец
В городе достаточное количество свободных площадок, на которых можно построить жилые дома, в том числе и с господдержкой. Например, в последние годы мегаполис активно расширяется в восточном направлении — в сторону Китайско-Белорусского индустриального парка и Национального аэропорта.
Пока не будут освоены все площадки в городе, вряд ли строительство для нуждающихся двинется в регионы. Тем более есть еще одна зона перспективной застройки — в пределах «второго кольца». МКАД-2 значительно подкорректировала планы развития столицы.
Так что пока основное внимание — развитию территории между двумя МКАД, уточняет председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович. Тем более это все равно Минская агломерация, которую осваивает и множество минчан.
Сейчас, по мнению главного архитектора Минска, упор нужно делать на подготовку территории городов-спутников под жилищную застройку. Линии электропередачи, ливневые коллекторы, очистные сооружения, дороги — все это требует колоссальных вложений. А свободных средств на это, в общем-то, нет. Два проектных института: «БелНИИ градостроительства» и «Минскградо» — работают совместно с архитекторами Минской области.
Первыми станут Руденск и Смолевичи
Перспектива у городов-спутников есть, уверен заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Минского областного исполнительного комитета, главный архитектор Минской области Вадим Николаенко. Правда, строительство жилья в них именно для нуждающихся в улучшении жилищных условий минчан буксует. Причина все та же — напряженная ситуация с инженерно-транспортной инфраструктурой. Жилье для минчан должно строиться за средства бюджета Минска. Транспортная и инженерная инфраструктура — за средства городского и областного бюджетов. Возведение жилой застройки в городах-спутниках за счет бюджетных средств Минской области не предусмотрено. Эти данные я беру из постановлений Правительства.
Получается, область должна предоставить подготовленную территорию с инженерными сетями, а город на ней уже возвести дома? Как раз именно на этот счет сейчас ведутся активные споры.
— Мы пытаемся в меру своих возможностей развивать территорию, создавать инженерные сети и инфраструктуру, — уточняет Вадим Николаенко. — Но средства бюджета Минской области ограничены, и нам не всегда хватает ресурсов, чтобы решать собственные проблемы по развитию социальной инфраструктуры. Что уж тут говорить о строительстве новой.
Руденск будут развивать в первую очередь
И все же говорить, что в городах-спутниках ничего не делается, неверно. Пусть и не в рамках проекта. Так, в прошлом году в городах-спутниках Минска за счет банковских кредитов и иных источников финансирования в эксплуатацию ввели 92,05 тысячи квадратных метров жилья. В том числе в Дзержинске — 26,15 тыс., в Фаниполе — 8,61 тыс., в Логойске — 14,07 тыс., в Заславле — 19,33 тыс., в Руденске — 9,1 тыс., в Смолевичах — 14,97 тыс. Если считать не в «квадратах», а в построенных домах, то в Логойске это два жилых дома на 110 квартир в общей сложности. В поселке Дружный Пуховичского района — 8 домов.
Всего в этом году в городах-спутниках запланировано построить 532 квартиры. В Жабинке, Руденске, Фаниполе и Логойске — по 50, в Заславле — 60, Дзержинске — 80, Скиделе — 84, Смолевичах — 108. Вадим Николаенко уточняет: в этом году в области планируется возвести почти 2 миллиона квадратных метров жилья, из них 216 тысяч — с господдержкой.
Но вернемся к спутникам. В тех же Смолевичах к областным «Дожинкам» в прошлом году навели лоск: обновили фасады домов и зданий, построили дороги и тротуары. К слову, именно Смолевичи и Руденск предложено развивать в первую очередь. Минская ТЭЦ-5 под Руденском дает возможность разместить на землях Пуховичского района энергоемкие производства. Плюс — хорошее транспортное сообщение. Электропоезд городских линий доставит пассажира до Минска за 35—40 минут. Перспективное количество жителей Руденска — 81 тысяча человек, Смолевичей — 30 тысяч человек. Смолевичи больше подходят под жилищное строительство.
Дом культуры в Жабинке привлекает молодежь и людей постарше
Есть еще один важный нюанс, он касается жилищного строительства для минчан. Построить запланированный объем жилья не проблема, уверяет главный архитектор Минской области. Территории под него зарезервированы, технических мощностей тоже хватает. Только нужно ли возводить квадратные метры в таком количестве, пока минчане не горят желанием переезжать за кольцевую? Жилищную проблему для своих очередников в районах решает строительство одного-двух домов — каждый год в среднем вводится около 3000 квадратных метров жилья.
Все для комфортной жизни
В создании городов-спутников давно есть необходимость, уточняет начальник отдела градостроительства главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяна Гавриленко. Она напрямую связана с развитием Минской агломерации, территорий в радиусе 50—60 километров от столицы.
Уже сегодня маятниковая миграция между Минском и его окружением достаточно активна. Каждый день из пригорода в столицу на работу приезжает 60—70 тысяч человек. Больше всего — из Минского района, а также из 14 прилегающих к Минскому району сельсоветов. Доля этих «мигрантов» составляет до 80 процентов в общем миграционном обороте Минска и Минской области. И лишь около 5 процентов трудоспособных минчан ежедневно выезжают на работу в пригород.
В этих целях, кроме жилищного строительства на прогнозируемую численность населения, в городах-спутниках планируется подготовка площадок для размещения промышленных объектов, а также активное развитие сферы услуг. Всего планируется создание около 75 000 новых рабочих мест, в том числе до 40 процентов — в сфере услуг.
Дополнительные рабочие места будут создаваться также в составе действующих и новых крупных инвестиционных объектов. Так, на территории Китайско-Белорусского индустриального парка планируется на 1-м этапе создать 25 тысяч рабочих мест. Реконструкция и развитие Национального аэропорта «Минск» создаст дополнительно еще до 5 тысяч вакансий.
Электропоезд городских пассажирских линий за 45 минут доставит в город-спутник
Впрочем, новые рабочие места — это еще не все. Чтобы люди захотели жить в городе-спутнике, он должен стать самостоятельной единицей, а не очередным «спальником» Минска. Работа, детский сад и школа, магазины, кинотеатры и бассейны — без этого сложно представить комфортную жизнь. К которой, кстати, жители мегаполиса уже привыкли. Город-спутник должен иметь инвестиционную привлекательность и удовлетворять базовые потребности человека, уточняет Татьяна Гавриленко.
Но для этого нужны огромные средства. Понятно, что столь масштабный проект невозможно воплотить в жизнь за пару лет.
Итак, опыт создания городов-спутников для нас новый. Поэтому все вопросы решаются поэтапно, порой путем проб и ошибок. Пока очевидно, что для массового привлечения в них минчан местной власти придется очень постараться, заманивая их выгодной ценой квадратного метра и хорошо организованной инфраструктурой – детскими садами и школами, больницами, магазинами, бассейнами и другими объектами, без которых приезжие не смогут себя в полной мере ощущать горожанами.
В небольшом Фаниполе строят уже пятый детский сад
Планы по развитию городов-спутников грандиозные, но все они разбиваются о препятствие – отсутствие достаточного количества денег на возведение инженерных сетей и строительство жилья с господдержкой. Будем надеяться, что со временем этот вопрос все же решится, и в «ожерельях» Минска, Гродно и Бреста засияют красивые и удобные для жизни города-спутники.
Фото из архива редакции
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Нуждающимся очередникам-минчанам жилье в городах-спутниках пока не предлагают: как изменится ситуация в сателлитах к 2030 году?
Скидель с высоты птичьего полета Остаться в рамках Для начала мы присмотрелись к жизни нескольких городов-спутников. Корреспонденты прогулялись по...
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