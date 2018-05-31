На открытой площадке гребного канала стартовал фитнес-проект Energy Zumba

Сегодня на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле стартовал очень позитивный и общедоступный проект - зажигательный танцевальный ZUMBA фитнес под открытым небом.





Каждые среду и пятницу с 10:30 и до 11:30 любой из вас может вовлечь себя в динамичный проект "ENERGY ZUMBA на гребном канале". Одними из первых участников сегодняшней дебютной встречи стали главные герои реалити-шоу "Новый размер. Операция подснежник" на телеканале "Беларусь 4 Брест".













Energy Zumba - это команда, которая продвигает направление фитнес-зумба в Бресте. С целью популяризации танцевальных видов фитнеса планируется проводить тренировки на открытом воздухе.

Тренировки будут проводиться в утреннее время, принять участие в них может любой желающий, без возрастных ограничений.











Все просто, вам нужна эффективная, зажигательная фитнес-программа? Вы хотите все и сразу?! Так вот, ENERGY ZUMBA сочетает в себе элементы силовой, аэробной и интервальной тренировок, а также дает нагрузку на все группы мышц, что позволяет сжигать калории и держать свое тело в желаемой форме. К тому же - это невероятно весело!))



