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На открытой площадке гребного канала стартовал фитнес-проект Energy Zumba

01.06.2018 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле стартовал очень позитивный и общедоступный проект - зажигательный танцевальный ZUMBA фитнес под открытым небом.

На открытой площадке гребного канала стартовал фитнес-проект Energy Zumba

Каждые среду и пятницу с 10:30 и до 11:30 любой из вас может вовлечь себя в динамичный проект "ENERGY ZUMBA на гребном канале". Одними из первых участников сегодняшней дебютной встречи стали главные герои реалити-шоу "Новый размер. Операция подснежник" на телеканале "Беларусь 4 Брест".

На открытой площадке гребного канала стартовал фитнес-проект Energy Zumba

На открытой площадке гребного канала стартовал фитнес-проект Energy Zumba

На открытой площадке гребного канала стартовал фитнес-проект Energy Zumba

Energy Zumba - это команда, которая продвигает направление фитнес-зумба в Бресте. С целью популяризации танцевальных видов фитнеса планируется проводить тренировки на открытом воздухе. 
Тренировки будут проводиться в утреннее время, принять участие в них может любой желающий, без возрастных ограничений. 

На открытой площадке гребного канала стартовал фитнес-проект Energy Zumba

На открытой площадке гребного канала стартовал фитнес-проект Energy Zumba


Все просто, вам нужна эффективная, зажигательная фитнес-программа? Вы хотите все и сразу?! Так вот, ENERGY ZUMBA сочетает в себе элементы силовой, аэробной и интервальной тренировок, а также дает нагрузку на все группы мышц, что позволяет сжигать калории и держать свое тело в желаемой форме. К тому же - это невероятно весело!))

На открытой площадке гребного канала стартовал фитнес-проект Energy Zumba

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле стартовал очень позитивный и общедоступный проект - зажигательный...
 
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