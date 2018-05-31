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На открытой площадке гребного канала стартовал фитнес-проект Energy Zumba
01.06.2018 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле стартовал очень позитивный и общедоступный проект - зажигательный танцевальный ZUMBA фитнес под открытым небом.
Каждые среду и пятницу с 10:30 и до 11:30 любой из вас может вовлечь себя в динамичный проект "ENERGY ZUMBA на гребном канале". Одними из первых участников сегодняшней дебютной встречи стали главные герои реалити-шоу "Новый размер. Операция подснежник" на телеканале "Беларусь 4 Брест".
Energy Zumba - это команда, которая продвигает направление фитнес-зумба в Бресте. С целью популяризации танцевальных видов фитнеса планируется проводить тренировки на открытом воздухе.
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Сегодня на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле стартовал очень позитивный и общедоступный проект - зажигательный...
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