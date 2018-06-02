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Недостатки есть, но в основном субъективного характера: Президент изучил итоги проверки Вооруженных сил Беларуси

03.06.2018 22:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На неделе стали известны итоги проверки Вооруженных сил Беларуси. Тысячи военнослужащих, сотни единиц техники. Было непросто, есть недостатки, в основном субъективного характера. Результаты доложены Президенту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Профпригодность военнослужащих подтверждена. В Беларуси подвели итоги проверки Вооружённых Сил

Особое внимание – к дедовщине, вернее к ее недопущению. В последнее время о неуставных отношениях в армии говорят все чаще, однако количество правонарушений в Вооруженных силах значительно ниже, чем в целом по стране.

Недостатки есть, но в основном субъективного характера: Президент изучил итоги проверки Вооруженных сил Беларуси

На совещании было отмечено, что стабильная и спокойная ситуация в армии и по коррупционным проявлениям. И сомнений в этом нет, зная, что каждый, даже самый малейший повод рассматривается под микроскопом. Виновные, не взирая на чины и звания, отвечают перед законом по всей его строгости.

 
 
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Новости Беларуси. На неделе стали известны итоги проверки Вооруженных сил Беларуси. Тысячи военнослужащих, сотни единиц техники. Было непросто, есть недостатки, в...
 
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