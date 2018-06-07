ДТП в Березовке. Гражданин России потерял создание за рулем и врезался в линию электропередач





Инцидент произошел в Березовке по ул. Дзержинского 6 июня в 10.30. Житель Российской Федерации, 1956 года рождения, управляя автомобилем «Жигули», почувствовал себя плохо.

Со слов жены водителя, которая находилась на пассажирском сидении, он на несколько секунд потерял сознание. Ввиду этого обстоятельства мужчина не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, проехал несколько метров по газону и врезался в мачту электропередач.

Травмы ни сам мужчина, ни его супруга не получили. Известно, что они были пристегнуты, водитель был трезв, сообщает 0154.by .