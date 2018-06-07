

В Солигорске впервые прошёл Открытый городской фестиваль творчества «Солигорск – это ты!» Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Первый Открытый городской фестиваль творчества «Солигорск – это ты!», который прошел 30 мая на базе ГУ «Дворец культуры г. Солигорска», был посвящен 60-летию г. Солигорска. Организаторами фестиваля выступили отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Солигорского райисполкома и ГУ «Дворец культуры г. Солигорска».

Для участия в фестивале было принято 87 заявок. После отборочных туров в финал прошли 43 конкурсанта. Конкурсная программа проходила в разных возрастных категориях по номинациям: «ВОКАЛ», «ХОРЕОГРАФИЯ», «РАЗГОВОРНЫЙ ЖАНР», «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР».

















Оценивало исполнительское мастерство, стремительный и творческий полёт конкурсантов профессиональное жюри: Татьяна Анатольевна Кирбай, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи; Оксана Анатольевна Куклицкая, директор ГУ «Дворец культуры г.Солигорска, Олег Александрович Щербов, директор ГУО «Солигорская детская школа искусств», Вадим Петрович Матанцев, руководитель ЗЛК РБ АТ «Сузорье» дворца культуры г. Солигорска, Янина Ивановна Шилович, преподаватель ГУО «Солигорская детская школа искусств», Александр Владимирович Бородко, руководитель Народного театрального коллектива «Линия» Дворца культуры г. Солигорска, лауреат телевизионного фестиваля «Золотые ключи», музыкант и исполнитель Сергей Семенович Плоходько и председатель жюри – заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Алексей Павлович Страпко.













Танец, песня, фокусы, театральный номер и чтение стихов — к составлению концертной программы самодеятельные артисты подошли творчески. Репетировали совсем недолго, но для участия в конкурсе и не обязательно быть профессиональным артистом, главное требование — желание показать свои способности.













К слову, проигравших в этом конкурсе не было, — каждый из участников получил награду – цветы и диплом за участие.

























По итогам фестиваля лауреатами стали:



В номинации «ВОКАЛ» (18 – 25 лет) :



Лауреат 3 степени — Диана Савеня, 2 РУ ОАО «Беларуськалий»;



Лауреат 1 степени – Елена Кирейко, учитель английского языка Старобинской СШ;



В номинации «ВОКАЛ» (26 – 40 лет) :



Лауреат 3 степени – Инна Лукьянова, ПУ «Солигорскгаз» и Ирина Дубовская, «Трест «Шахтоспецстрой»;



Лауреат 2 степени – Екатерина Пасюк, 1 РУ ОАО «Беларуськалий»;



Лауреат 1 степени – Евгений Окостко, 3 РУ ОАО «Беларуськалий».



























В номинации «РАЗГОВОРНЫЙ ЖАНР»:



Лауреат 2 степени – Зинаида Вечер, Филиал №633 ОАО «АСБ Беларусбанк».



Лауреат 1 степени – Светлана Делендик, Нина Семенович, Валентина Попова, участники ОТЛ «ЛАБИРИНТ» ГУ «Дворец культуры г. Солигорска».



В номинации «ВОКАЛ» (от 41 года):



Лауреат 2 степени – Любовь Пантелей и Олег Марчук Долговский СДК.



Лауреат 1 степени – Лариса Леонова, учитель музыки Старотерушковский УПК ДСБШ.



В номинации «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР»



Лауреат 1 степени – Антон Курбацкий, 1 РУ ОАО «Беларуськалий».











Абсолютным победителем первого Открытого городского фестиваля творчества «Солигорск – это ты!», посвященный 60-летию празднования Дня города стал танцевальный коллектив «ЛМЗ-Универсал» под руководством Ольги Сачко, заняв «ГРАН-ПРИ» фестиваля.



Победители фестиваля в каждой из номинаций были награждены кубками, дипломами и ценными подарками от организаторов.



Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.