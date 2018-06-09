Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко прокомментировал результат матча против Финляндии, в котором наша команда проиграла со счетом 2:0 .



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— Не удалась нам сегодня игра. Не удалась практически во всех компонентах: в обороне имели проблемы, имели проблемы в переходе в атаку и из атаки назад. Ну и в атаке создали не так много моментов. Здесь ситуация такая, что практически десять человек вышли новые, по сравнению с составом матча с Венгрией. Было желание посмотреть всех на этом сборе, кого пригласил. Определенный риск был, но, как говорится, зато получили ценную информацию, которая нам пригодится.

— Уместно ли говорить, что в Бресте был первый состава, а здесь второй?

— Не хочется конечно делить, все-таки в обойме 23 человека, а в расширенном списке даже 30. Не хочется никого обижать. Но скорее да, в Бресте играл состав, который ближе к основному. Костяк, на который я буду опираться.

— Из обоймы вы не выпустили только Гутора и Швецова. Почему?

— В том матче играла связка центральных защитников Поляков и Сиваков, в этой рассчитывал на Гавриловича и Павловца. Вызвал Швецова, чтобы он окунулся в атмосферу первой команды и если бы случился какой-то форс-мажор, то я естественно бы рассмотрел его. Нужно учитывать, что команда Финляндии достаточно мощная в антропометрии, в атаке форвард, который очень хорошо цепляется за мяч, играет корпусом. Было много верховой борьбы, поэтому я остановился из этих соображений на тех, кто вышел.

— Оцените игру дебютантов.

— Шикавка старался, старался напрягать, врываться в зоны. Но многовато было потерь. Желания было много — здесь упрекнуть ни в чем не могу. Первая игра, видимо волнение присутствовало. Здесь спишу на этот момент. По Щербицкому — отыграл неплохо, надежно. Были моменты, где выручал. Естественно, пропустил гол. Винить никого не буду — я выбирал состав, я ставил игроков. Ответственность лежит на мне. Молодой парень, естественно ошибки еще будут. Важно, что он сыграл, показал, что он может на уровне национальной команды действовать. Эта информация для нас хорошая.