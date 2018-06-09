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Криушенко: "В Бресте играл состав, который ближе к основному"

09.06.2018 22:10 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко прокомментировал результат матча против Финляндии, в котором наша команда проиграла со счетом 2:0.


Фото: АБФФ

— Не удалась нам сегодня игра. Не удалась практически во всех компонентах: в обороне имели проблемы, имели проблемы в переходе в атаку и из атаки назад. Ну и в атаке создали не так много моментов. Здесь ситуация такая, что практически десять человек вышли новые, по сравнению с составом матча с Венгрией. Было желание посмотреть всех на этом сборе, кого пригласил. Определенный риск был, но, как говорится, зато получили ценную информацию, которая нам пригодится.

— Уместно ли говорить, что в Бресте был первый состава, а здесь второй?

— Не хочется конечно делить, все-таки в обойме 23 человека, а в расширенном списке даже 30. Не хочется никого обижать. Но скорее да, в Бресте играл состав, который ближе к основному. Костяк, на который я буду опираться.

— Из обоймы вы не выпустили только Гутора и Швецова. Почему?

— В том матче играла связка центральных защитников Поляков и Сиваков, в этой рассчитывал на Гавриловича и Павловца. Вызвал Швецова, чтобы он окунулся в атмосферу первой команды и если бы случился какой-то форс-мажор, то я естественно бы рассмотрел его. Нужно учитывать, что команда Финляндии достаточно мощная в антропометрии, в атаке форвард, который очень хорошо цепляется за мяч, играет корпусом. Было много верховой борьбы, поэтому я остановился из этих соображений на тех, кто вышел.

— Оцените игру дебютантов.

— Шикавка старался, старался напрягать, врываться в зоны. Но многовато было потерь. Желания было много — здесь упрекнуть ни в чем не могу. Первая игра, видимо волнение присутствовало. Здесь спишу на этот момент. По Щербицкому — отыграл неплохо, надежно. Были моменты, где выручал. Естественно, пропустил гол. Винить никого не буду — я выбирал состав, я ставил игроков. Ответственность лежит на мне. Молодой парень, естественно ошибки еще будут. Важно, что он сыграл, показал, что он может на уровне национальной команды действовать. Эта информация для нас хорошая.

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер сборной прокомментировал результат матча против Финляндии.
 
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