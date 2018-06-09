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Трагедия в Мостовском районе: три человека утонули в реке

10.06.2018 11:44 — Разное | ОНТ  
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Мужчина и два мальчика утонули вблизи деревни Новосёлки Мостовского района вечером 9 июня.

Детям было 7 и 14 лет, взрослому – 44 года. Трагедия случилась в месте впадения реки Щары в Неман. Поиском тел заняты сотрудники МЧС, ОСВОД и РОВД.

 
 
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​Мужчина и два мальчика утонули вблизи деревни Новосёлки Мостовского района вечером 9 июня.
 
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