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В Слуцке испекли полутораметровую пиццу и сразу раздали её по кусочкам. Фото

10.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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В&nbsp;Слуцке испекли полутораметровую пиццу и&nbsp;сразу раздали её&nbsp;по&nbsp;кусочкам. Фото
Tomas Petiul, основатель пиццерий Pizza&Coffee вынес случчанам самую большую пиццу в Беларуси. Фото: Инна Крин
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Пиццерия Pizza&Coffee свою работу в тестовом режиме начала пару дней назад, а торжественное открытие состоялось в воскресенье, 10 июня.

Фото: Инна Крин

 
 
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Tomas Petiul, основатель пиццерий Pizza&Coffee вынес случчанам самую большую пиццу в Беларуси. Фото: Инна Крин Самое важное Слуцкий школьник...
 
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