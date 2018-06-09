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В Слуцке испекли полутораметровую пиццу и сразу раздали её по кусочкам. Фото
10.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Пиццерия Pizza&Coffee свою работу в тестовом режиме начала пару дней назад, а торжественное открытие состоялось в воскресенье, 10 июня.
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Tomas Petiul, основатель пиццерий Pizza&Coffee вынес случчанам самую большую пиццу в Беларуси. Фото: Инна Крин Самое важное Слуцкий школьник...
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