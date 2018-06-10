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Отобраны три эскиза мемориала в Куропатах. ФПБ предлагает стать заказчиком строительства
Новости Беларуси. Памятное место глазами зодчих. 11 июня в Минске представили эскизы мемориала в Куропатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это общенациональное место скорби и памяти: в конце 30-х – начале 40-х годов прошлого века здесь были расстреляны несколько тысяч человек. В конкурсе участвовало 32 проекта. Жюри оценило только три из них.
После круглого стола по проблематике Куропат, было предложено создать там некий символ общей памяти и скорби. Был открыт благотворительный счет для создания памятного знака. На сегодняшний момент поступило 11 786 рублей.
Сбор средств продолжается. А на конкурс эскизных проектов поступило 32 предложения. Из них отобрали три. И 11 июня показали на круглом столе, на который пригласили все заинтересованные стороны.
Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств, председатель жюри:
На круглом столе прозвучало предложение Федерации профсоюзов стать заказчиком строительства памятного знака в Куропатах. Организация заявила о намерении перечислить заработанные на субботнике деньги в фонд. Подобные инициативы для ФПБ не редкость. Федерация на постоянно участвует в облагораживании тех или иных территорий и памятных мест. Недавно подарила Наровле многофункциональную спортивную площадку.
Михаил Орда, председатель ФПБ:
Речь идет и о том, чтобы полностью сохранить мемориал, который уже существует в Куропатах. Поэтому надо определить точное расположение памятного знака, чтобы он органично вписывался в существующие элементы. До 1 июля доработанные эскизы должны быть представлены жюри для рассмотрения.
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Новости Беларуси. Памятное место глазами зодчих. 11 июня в Минске представили эскизы мемориала в Куропатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это...
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