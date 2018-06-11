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Биржа: в начале торгов 12 июня евро и доллар начали расти
Иллюстративное фото
По данным banki24.by на 10:03:
Средневзвешенный курс доллара подскочил на 0,0128 рубля до 2,0100 BYN/USD. Весь июнь доллар плавает у отметки 2,00 BYN. Дважды он нырял ниже этого уровня, а на следующий день опять всплывал выше.
Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0047 рубля до 2,3609 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля упал на 0,0041 рубля до 3,2000 BYN/100RUB.
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На Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник белорусский рубль в первые минуты торгов подешевел к корзине валют на 0,15%.
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