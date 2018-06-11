Две новые школы планируется ввести в эксплуатацию в Минской области

«1 сентября откроется Боровлянская средня школа №3 в деревне Лесковка (Минский район). Также сейчас строится школа на 720 мест в 6-м микрорайоне Борисова, планируем ввести ее в эксплуатацию в декабре этого года», – отметила Анна Беца.

Всего к услугам школьников Минщины 516 учреждений общего среднего образования: помимо школ представлены 37 гимназий и 2 лицея. Из 30 учреждений специального образования 3 –специальные школы-интернаты, 4 – вспомогательные школы-интернаты, остальные – центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, которые созданы в каждом районе области.

По словам специалиста, кампания по набору детей в первые классы на 2018/2019 учебный год стартует 12 июня и продлится до 28 августа. «Информация о правилах приема с указанием необходимых документов размещена на сайтах школ. В первую очередь в первый класс принимаются дети, которые проживают в микрорайоне, закрепленным за данным учреждением образования. Если останутся свободные места, могут принять и ребят из других районов проживания», – рассказала она.