8-9 июня в Кореличском районе состоялся пленэр-конкурс художников “Путь к мастерству”





Мероприятие было посвящено Году малой родины. На протяжении 2-х дней талантливые художники и любители изобразительного искусства перенесли на холсты красоты родного края, живописные и уникальные места, архитектурные объекты Кореличского района: к/х “Белые луга”, д. Тиневичи, церковь Св.Петра и Павла, костёл Богоматери, каплица, а также мемориальный комплекс “Звезда”.





















Уникальность пленэра в том, что здесь встретились представители разных поколений, которые обменялись своим опытом виденья окружающего мира.

по материалам ГУ «Кореличский РЦКиНТ