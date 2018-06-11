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8-9 июня в Кореличском районе состоялся пленэр-конкурс художников “Путь к мастерству”

12.06.2018 — Разное | Полымя  
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8-9 июня в Кореличском районе состоялся пленэр-конкурс художников “Путь к мастерству”

Мероприятие было посвящено Году малой родины. На протяжении 2-х дней талантливые художники и любители изобразительного искусства перенесли на холсты красоты родного края,   живописные и уникальные  места, архитектурные объекты Кореличского района: к/х “Белые луга”, д. Тиневичи, церковь Св.Петра и Павла, костёл Богоматери, каплица, а также мемориальный комплекс “Звезда”.

8-9 июня в Кореличском районе состоялся пленэр-конкурс художников “Путь к мастерству”

8-9 июня в Кореличском районе состоялся пленэр-конкурс художников “Путь к мастерству”

8-9 июня в Кореличском районе состоялся пленэр-конкурс художников “Путь к мастерству”

8-9 июня в Кореличском районе состоялся пленэр-конкурс художников “Путь к мастерству”

8-9 июня в Кореличском районе состоялся пленэр-конкурс художников “Путь к мастерству”

Уникальность пленэра в том, что здесь встретились представители разных поколений, которые обменялись своим опытом виденья окружающего мира.

 

по материалам ГУ «Кореличский РЦКиНТ

 
 
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Мероприятие было посвящено Году малой родины. На протяжении 2-х дней талантливые художники и любители изобразительного искусства перенесли на холсты красоты...
 
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