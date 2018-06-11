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Приглашаем принять участие в акции по восстановлению Святого источника Параскевы Пятницы
12.06.2018 — Разное | Герой працы
Приглашаем принять участие в акции по восстановлению Святого источника Параскевы Пятницы
15 июля в 10.00 в Шумилинском районе пройдёт акция «Восстановление святынь Беларуси. Святой источник Параскевы Пятницы», посвящённая Году малой родины.
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Приглашаем принять участие в акции по восстановлению Святого источника Параскевы Пятницы 15 июля в 10.00 в Шумилинском районе пройдёт акция «Восстановление...
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