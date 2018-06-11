Приглашаем принять участие в акции по восстановлению Святого источника Параскевы Пятницы



15 июля в 10.00 в Шумилинском районе пройдёт акция «Восстановление святынь Беларуси. Святой источник Параскевы Пятницы», посвящённая Году малой родины.

Место проведения акции – Святой источник Параскевы Пятницы, Сиротинский сельсовет.

Жители Шумилино и других населённых пунктов, удалённых от источника, желающие принять участие в акции, могут воспользоваться организованным транспортом, который отправится с центральной площади в 10.00.