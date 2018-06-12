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В Минском центре социального обслуживания семьи и детей открыли отделение дневного пребывания для людей с психологическими заболеваниями
Новости Беларуси. Нужная помощь. Совместно с обществом Красного Креста стартовал проект «Открытый дом», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минском центре социального обслуживания семьи и детей открыли новое отделение дневного пребывания для людей с психологическими заболеваниями. Пять дней в неделю по четыре часа в день специалисты оказывают поддержку не только тем, кто в этом особенно нуждается, но и всей семье.
Екатерина Мальцева, директор ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»:
Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского общества Красного креста:
Первый открытый дом появился на улице Красной. Работа организована в две смены. Ежедневно центр принимает более тридцати людей, которым необходима поддержка в трудной жизненной ситуации.
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В Минском центре социального обслуживания семьи и детей открыли отделение дневного пребывания для людей с психологическими заболеваниями
Новости Беларуси. Нужная помощь. Совместно с обществом Красного Креста стартовал проект «Открытый дом», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В...
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