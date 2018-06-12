ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минском центре социального обслуживания семьи и детей открыли отделение дневного пребывания для людей с психологическими заболеваниями

12.06.2018 22:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Нужная помощь. Совместно с обществом Красного Креста стартовал проект «Открытый дом», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минском центре социального обслуживания семьи и детей открыли отделение дневного пребывания для людей с психологическими заболеваниями

В Минском центре социального обслуживания семьи и детей открыли новое отделение дневного пребывания для людей с психологическими заболеваниями. Пять дней в неделю по четыре часа в день специалисты оказывают поддержку не только тем, кто в этом особенно нуждается, но и всей семье.

В Минском центре социального обслуживания семьи и детей открыли отделение дневного пребывания для людей с психологическими заболеваниями

В Минском центре социального обслуживания семьи и детей открыли отделение дневного пребывания для людей с психологическими заболеваниями

Екатерина Мальцева, директор ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»:
Это нужно для социальной реабилитации и адаптации наших гостей. Мы используем различные методы. Это методы арт-терапии, музыкальной и вокальной терапии для того, чтобы наши гости раскрывали свои творческие способности, становились смелее, увереннее в себе.

В Минском центре социального обслуживания семьи и детей открыли отделение дневного пребывания для людей с психологическими заболеваниями

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского общества Красного креста:
Сегодня есть колоссальное количество методик, чтобы каждый гражданин был полноценным членом этого общества. Общественные организации, я говорю о Красном Кресте, должны привести эти методики, показать, как они работают.

В Минском центре социального обслуживания семьи и детей открыли отделение дневного пребывания для людей с психологическими заболеваниями

Первый открытый дом появился на улице Красной. Работа организована в две смены. Ежедневно центр принимает более тридцати людей, которым необходима поддержка в трудной жизненной ситуации.

 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Нужная помощь. Совместно с обществом Красного Креста стартовал проект «Открытый дом», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Изменения в расписании автобусов №№ 3, 5, 16, 33, 39, 42, 43
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика