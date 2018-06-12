В Минске мотоциклист вернул водителю окурок, который тот выбросил в окно

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написала автор видео.Напомним, похожий инцидент в апреле произошел с белорусами в Польше: во время затора на одной из польских дорог из салона белорусской машины в сторону обочины стал вылетать мусор. Водитель ехавшего позади автомобиля решил вернуть мусор нарушителям и объяснил, что так делать нельзя. Туристам пришлось все собрать.