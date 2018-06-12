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Школа, прощай! В добрый путь!

13.06.2018 — Разное | Раёны весник  
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Традиционный торжественный Выпускной бал для 147-ми одиннадцатиклассников школ района состоялся в субботу в Червене на площади Свободы.

Школа, прощай! В добрый путь!
Конечно же, яблоку не было где упасть от пришедших в этот вечер на площадь. Родители и родственники, сёстры и братья, друзья и знакомые, соседи, учителя и администрация, ребята из классов помладше и просто желающие посмотреть на трогательное зрелище и красивую молодёжь в изысканных нарядах – все аплодисментами встречали появляющиеся на площади одну за другой школьные «делегации». Во главе каждой – торжественные и гордые, с чувством выполненного долга на лицах, как будто не просто с чьими-то детьми, а с выращенным ими самими невиданным по ценности урожаем, идут директор и завучи. А за ними, в последний раз как птенцы за спинами родителей – выпускники. Кто-то серьёзен, кто-то взволнован; кто-то немножко озадачен наличием непривычного костюма, ярким солнцем в глаза и прицелами объективов; кто-то весело улыбается и беззаботно играет воздушным шариком, а кто-то уже раньше времени разжал нетерпеливые ладони и отпустил его в небо – пусть летит, раз уж сегодня всем улетать во взрослую жизнь!

Школа, прощай! В добрый путь!Мало есть в школьной жизни столь же волнующих моментов, как этот: в последний раз переступить порог родной школы учеником, а выйти взрослым человеком, принадлежащим уже совсем другой, более ответственной и серьезной жизни. Событие радостное и грустное одновременно. Радостное потому, что начинается новый виток жизни, тот, к которому так долго стремились, мечтая: «Скорей бы уже закончить школку и – самостоятельность!..» А грустное потому, что они сегодня попрощаются с детством, и никто уже не будет проверять, покушали ли они на перемене, запомнили ли, где находится Рио-де-Жанейро, и съездили ли в каникулы на экскурсию. С этими смешанными чувствами – ликования от начинающейся взрослой жизни и ещё не вполне осознанного понимания, что беззаботное детство сегодня заканчивается, они входят на площадь: наша гордость, плод одиннадцатилетнего труда многих взрослых, результат многих и многих родительских забот, наша надежда, будущее нашего края, нашей страны. Фанфарами и аплодисментами площадь встречает выпускников гимназии, червенских школ №2, №3 и №4, смиловичских СШ №1 и №2, Запольской, Гребёнской, Новозеленковской и Рованичской школ.

Завершают шествие самые яркие представители выпуска-2018, школьные «звёзды», чье сияние отливает золотом и серебром. В течение 11 лет они упорно, шаг за шагом, приближались к этому триумфальному моменту, и вот площадь встречает медалистов! Это Артём ЖАБУРДЁНОК (гимназия), Никита ЛАЗАРЬ (гимназия), Ольга ЛОСИК, Алексей ЛУХВЕРЧИК, Юлия ШИПУЛЯ (все — СШ №4), Егор ПОЦЕЛУЕВ, Никита РАК, Юлия РОМАНЕНЯ, Надежда ГЛИНСКАЯ (все — СШ №1 г.п.Смиловичи) и Ксения ФАЩЕНКО (Рованичская школа).Школа, прощай! В добрый путь!

Поздравить выпускников, учителей и родителей с торжественным моментом, сказать напутственные слова ребятам пришли председатель районного Совета депутатов Николай ЛОЙКО, заместитель председателя Червенского райисполкома Алла ШАХОТЬКО, начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Лариса АСАНОВИЧ. Много тёплых, искренних пожеланий прозвучало со сцены, затем почётные гости вручили медалистам их заслуженные награды и аттестаты особого образца. Всем известно, что вырастить ребенка – большой труд. Вырастить медалиста, человека с прекрасным стартовым капиталом знаний для будущего – тем более. Поэтому на сцену пригласили родителей выпускников-медалистов и вручили им Благодарственные письма за формирование активной гражданской позиции, создание условий по обеспечению успешности в развитии личности ребёнка. «Ваши хлопоты и заботы принесли достойные плоды: посмотрите, какими умными, добрыми, красивыми выросли ваши дети. И как бы ни сложилась их судьба, где бы они не оказались, вы для них останетесь самыми дорогими и самымиблизкими людьми! Примите слова признательности за воспитание ваших детей!» – отметила со сцены Алла ШАХОТЬКО.

Отдельную награду в дополнение к «золотому» аттестату получил медалист Егор ПОЦЕЛУЕВ из Смилович. Это единственный в районе ученик, который на данный момент удостоен третьей премии специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов. Также на сцену пригласили учителя географии и биологии червенской СШ №2 Ирину Петровну ХЕНДОГИНУ. Она – опытнейший педагог с многолетним стажем, удостоена третьей премии специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов за особый вклад в развитие способностей одарённых учащихся и студентов по итогам 2016/2017 учебного года.

Школа, прощай! В добрый путь!

…Весна выпускника полна забот: надо готовиться к экзаменам и тестам, надо выбирать ВУЗ, надо ходить к репетиторам, надо и на свежем воздухе бывать хоть иногда!.. А ведь поднапрягает и ещё одна тема – едва ли не зимой ребята начинают разучивать вальс. Сколько «намотано» кругов в актовом зале, спортзале, на школьном дворе под окнами с хихикающими рожицами малышни за стеклом… Сколько неуклюжих шагов, усталых вздохов, неправильных поддержек, поворотов не в ту сторону, предистерических состояний учителя танцев и тайных девчачьих обид («не хочу с этим танцевать, хочу с другим!..»). Сколько труда и терпения потрачено, чтобы неуклюжий, немножко косолапый медвежонок превратился в прекрасного кавалера, лихо и бойко ведущего свою даму!.. Но вот «час икс» наступил – все в костюмах, при параде, немного волнуются, но кружатся, кружатся, кружатся, и, как и каждый год, на глазах родителей слёзы, а в горле — комок от щемящего восхищения: «Как выросли наши дети!.. Какие стали кавалеры, какие красавицы!..»

Школа, прощай! В добрый путь!После того, как ребята нескольких школ откружились кто в современном, кто в классическом вальсе, свои музыкальные подарки выпускникам и зрителям преподнесли юные певицы Кристина ЮШКО и Валерия ЛЕВАНЦЕВИЧ из СШ №2 г.п.Смиловичи, учащийся червенского Центра творчества детей и молодежи Никита ГУЗ и детский танцевальный коллектив СШ №3 «Забавушка».

Затем Алла Шахотько вручила Похвальные листы тем, кто отличился в изучении отдельных гуманитарных дисциплин.

За успехи в изучении учебного предмета «Белорусская литература» Похвальными листами награждены Маргарита СУШКЕВИЧ, Юлия ПАЦ и Анастасия ЯНИСЛАВСКАЯ (все – гимназия); за успехи в изучении учебного предмета «Белорусский язык» — Евгения АШЕЙЧИК (СШ №4); «Русский язык» — Надежда БУДНИК (гимназия), Юлия КОРОЛЁВА (СШ №4); «Русская литература» — Людмила СЕЗОНЧИК (СШ №2 г.Червеня); Валентина СИГАЕВА (СШ №3); «Английский язык» — Полина ПЕТРОВИЧ, Полина ПОЛЯКОВА, Екатерина ХАРИТОНОВИЧ (все – СШ №4); «Обществоведение» — Надежда МИЛЬКЕВИЧ (гимназия), Дмитрий КОХОНОВ (СШ №4), Елизавета КОРОТКЕВИЧ (СШ №2 г.п.Смиловичи),

Дарья ЖДАНОК (Рованичская школа); «История Беларуси», «Всемирная история» — Илья ЖДАНОВИЧ (гимназия) и Никита ЛАГОТИН (Рованичская школа).
Похвальными листами за успехи в изучении точных наук и дисциплин естественного цикла награждены: 

«Математика» — Артём ГРАЧОК (СШ №2 г.Червеня), Сергей БОБРОВСКИЙ (СШ №4), «Физика» — Евгений АХРАМОВИЧ и Павел ФИЛИМОНОВ (гимназия), Станислав ШЕПЕЛЕВИЧ (СШ №4); Николай РОМАШЕВСКИЙ и Даниил МАСЕЛЬ (СШ №1 г.п.Смиловичи), Валерия СИВУХО (СШ №2 г.п.Смиловичи); «Информатика» — Иван ИЛЬМОВСКИЙ (Рованичская школа), Сергей КАЛЕНИК (Запольская школа); «Биология» — Дарья ГРИБКО и Юлия КИШКО (СШ №4); «Химия» — Ангелина ГАДЕНЮК (СШ №2 г.п.Смиловичи); «География» — Алексей ДУЛУБ и Алексей КАЛЬКО (СШ №4), Михаил СУРАГО (Рованичская школа).

 

Школа, прощай! В добрый путь!

Получили награды и выпускники-спортсмены. Сила и упорство, терпение и бесконечные тренировки, самоотдача и напряжение всех сил – эти черты не раз помогали ребятам приносить району славу спортивных побед. Для приветственного слова и вручения Похвальных листов за успехи в физкультуре на сцену поднялся директор Червенской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва Игорь Александрович ФИЛИЧЕНОК. Награды получили Анастасия ДЕНЬКО и Павел КАНАПАЦКИЙ (гимназия), Анастасия КОЛТОВИЧ и Евгений ЖИГАЛКОВСКИЙ (СШ №3), Анастасия ЦЕЛУЙКО (СШ №4), Семён РОЗУМ, Даниил МАРЧЕНКО и Артём ЗАГОРУЛЬКО (Запольская школа). Затем наградили выпускников СДЮШОР. Это неоднократный победитель и призёр областных и республиканских соревнований по лёгкой атлетике Анастасия ЦЕЛУЙКО, неоднократный победитель и призёр областных и республиканских соревнований по лёгкой атлетике Андрей НЕБОРСКИЙ, неоднократный победитель и призёр областных и республиканских соревнований по футболу Алексей ЮДО, победитель и призёр областных соревнований по вольной борьбе Артём ЖУКОВСКИЙ.

Школа, прощай! В добрый путь!
Отмечены и высокие достижения выпускников в интеллектуальном движении. Команда “УНЕСЕННЫЕ ВЕРГИЛИЕМ”, объединившая юных знатоков гимназии, Запольской школы и СШ №4, получила диплом 1 степени на областном чемпионате по интеллектуальным играм, диплом 3 степени — на республиканском турнире “Borisov Cup”, у ребят огромное количество дипломов и кубков районных и региональных турниров.

Школа, прощай! В добрый путь!На сцену вышли капитан команды Илья ЖДАНОВИЧ (гимназия), игроки Юлия КОРОЛЁВА и Алексей КАЛЬКО (СШ №4) и тренер команды Ирина Ивановна ВАБИЩЕВИЧ. Пять или шесть лет назад она, провожая тогдашних выпускников, таких же прекрасных знатоков и игроков, печально вздохнула, мол, таких детей у меня больше не будет… А вот ведь выросли за эти годы новые, да какие красавцы: серьёзный Илья, рассудительный Лёша, внимательная Юля. Трогательные слова прощания, благодарности и пожеланий сказала ребятам их тренер. Хотя, если честно, на самом деле ребята, как знатоки, особо ни с кем не расстаются – они просто перейдут в категорию “студенты”, которыми, конечно же, обязательно станут уже через несколько недель. А для вручения приза на сцену приглашается чемпион республики по индивидуальной “Своей игре” в категории “дети”, семиклассник СШ №4 Павел БАРБУК. Ему и его команде перешла эстафета “лучшей команды школьников”, и как напутствие на новые победы Паша получил от Ильи планшет: “Пусть помогает добывать новые знания!”

Затем выпускникам свои музыкальные подарки преподнесли танцоры-первоклассники, самая юная участница бала, маленькая артистка Полина Суша, танцующие одиннадцатиклассники Рованичской школы и вокалистка Елизавета Васинцева с песней «Последний звонок».

 

Школа, прощай! В добрый путь!

…В тёплое вечереющее небо над Червенем взмыли десятки разноцветных воздушных шаров. Волнение торжественной части прошло. Садилось солнце. Играла музыка. Кто-то снял пиджак. Все фоткались и смеялись. Начинались танцы. И всё, буквально всё подсказывало: жизнь прекрасна, и впереди ждёт только хорошее!..

Наталья КОРОЛЬКЕВИЧ.
Фото автора

 
 
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Традиционный торжественный Выпускной бал для 147-ми одиннадцатиклассников школ района состоялся в субботу в Червене на площади Свободы. Конечно же, яблоку не было...
 
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