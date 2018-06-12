ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему власти взялись за трудовых мигрантов

13.06.2018 09:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси готовится национальная миграционная стратегия. В фокусе —защита национального рынка труда и приоритетное право граждан республики на занятие вакантных мест.

Почему власти взялись за трудовых мигрантов
Выработку мер по улучшению управления трудовой миграцией в Беларуси эксперты обсудили на недавнем двухдневном семинаре. Участие в мероприятии приняли представители МВД, МИДа, Минтруда, Федерации профсоюзов, Международной организации по миграции, программы «Ла Страда».

Ключевая проблема связана с вопросами социального обеспечения трудящихся-мигрантов. Это пенсионное обеспечение, выплата пособий, получение медпомощи и проживание в Беларуси. И если Трудовой кодекс применяется в отношении всех работников и нанимателей, заключивших трудовой договор на территории республики, то в остальном необходимо выработать решения, отмечает 1prof.by.

По данным Департамента по гражданству и миграции МВД, за первые три месяца 2018 года в Беларусь приехали 3 510 трудовых мигрантов (с учетом жителей стран ЕАЭС), а за аналогичный период прошлого года — на 859 человек больше. Чаще всего иностранцы трудоустраиваются в минские организации — 1720 человек в январе-марте этого года, а реже всего — в Могилевской области (88).


Украинцы снова вернулись на первую строчку по числу прибывших на заработки в нашу страну — 937 человек в первом квартале. Вторая строчка по этому показателю осталась за китайцами — 606 человек, а третья — за узбеками (212 человек). К примеру, из Узбекистана к нам чаще всего приезжают работники, которые заняты в торговле и общепите, а из Китая и Украины — рабочие и квалифицированные специалисты.

Белорусы стали чаще отправляться на заработки за границу. Так, в первом квартале этого года в поисках работы за рубеж уехало 2187 человек, а за аналогичный период прошлого года — на 348 человек меньше. В России в январе-марте нашли работу 1030 белорусов, в Польше — 686 человек, в Литве — 308, в США — 46, в Чехии — 45, в Китае — 19, а в Катаре — 13.

С Россией договоренности по защите этих работников есть — работает соответствующее соглашение между правительствами. В 2010 году Беларусь присоединилась к Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств — участников СНГ. А вот со странами Евросоюза ситуация принципиально иная.

— Если граждане выезжают на работу в одну из стран ЕС, то их права должны регулироваться национальным законодательством, а также международными договорами. Для этого необходимы соглашения между государствами, — цитирует 1prof.by начальника главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Марина Лазарь. — К примеру, известны случаи, когда трудовые мигранты из Беларуси не получали оплату за работу в Польше. Сейчас правовую помощь оказавшимся в такой ситуации могут оказать в консульствах либо посольствах нашей страны, трудовых инспекциях страны-трудоустройства, а также в международных организациях, к примеру, «Ла Страда». Но необходимы дополнительные меры.

Как отметил заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко, Беларусь пока не присоединилась к международным конвенциям о защите прав трудящихся-мигрантов и регулярно получает рекомендации о необходимости это сделать. Однако на данном этапе наша страна не может стать участником указанных договоров.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси готовится национальная миграционная стратегия. В фокусе —защита национального рынка труда и приоритетное право граждан республики на занятие...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пятаках горел дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Ветки
Народны голас
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика