Почему власти взялись за трудовых мигрантов

Выработку мер по улучшению управления трудовой миграцией в Беларуси эксперты обсудили на недавнем двухдневном семинаре. Участие в мероприятии приняли представители МВД, МИДа, Минтруда, Федерации профсоюзов, Международной организации по миграции, программы «Ла Страда».





1prof.by . Ключевая проблема связана с вопросами социального обеспечения трудящихся-мигрантов. Это пенсионное обеспечение, выплата пособий, получение медпомощи и проживание в Беларуси. И если Трудовой кодекс применяется в отношении всех работников и нанимателей, заключивших трудовой договор на территории республики, то в остальном необходимо выработать решения, отмечает





По данным Департамента по гражданству и миграции МВД, за первые три месяца 2018 года в Беларусь приехали 3 510 трудовых мигрантов (с учетом жителей стран ЕАЭС), а за аналогичный период прошлого года — на 859 человек больше. Чаще всего иностранцы трудоустраиваются в минские организации — 1720 человек в январе-марте этого года, а реже всего — в Могилевской области (88).









Украинцы снова вернулись на первую строчку по числу прибывших на заработки в нашу страну — 937 человек в первом квартале. Вторая строчка по этому показателю осталась за китайцами — 606 человек, а третья — за узбеками (212 человек). К примеру, из Узбекистана к нам чаще всего приезжают работники, которые заняты в торговле и общепите, а из Китая и Украины — рабочие и квалифицированные специалисты.





Белорусы стали чаще отправляться на заработки за границу. Так, в первом квартале этого года в поисках работы за рубеж уехало 2187 человек, а за аналогичный период прошлого года — на 348 человек меньше. В России в январе-марте нашли работу 1030 белорусов, в Польше — 686 человек, в Литве — 308, в США — 46, в Чехии — 45, в Китае — 19, а в Катаре — 13.

С Россией договоренности по защите этих работников есть — работает соответствующее соглашение между правительствами. В 2010 году Беларусь присоединилась к Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств — участников СНГ. А вот со странами Евросоюза ситуация принципиально иная.



