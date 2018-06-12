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Подготовка к грандиозному гала-концерту завершающего «Балетное лето в Большом театре» в самом разгаре

13.06.2018 12:08 — Разное | ОНТ  
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Прощальный взмах крыла. Все приглашённые звёзды уже в Минске. Самый долгий перелёт на фестиваль – из столицы Китая.

Не только в оркестровой яме сегодня партии у флейты, виолончели, скрипки и саксофона. Сольные выступления музыкантов на сцене: украшение вечера Grand pas, адажио, интермеццо. Самое популярное – «Чёрное па-де-де» из «Лебединого озера» – под занавес юбилейного проекта. Пятое «Лето» в Большом войдёт в историю, как сезон, когда многое случалось впервые. Сейчас к дебюту на сцене главного театра Беларуси готовится премьер лондонского Королевского балета. Не менее ожидаема и мировая премьера дуэта из спектакля «Анастасия». Всю постановку поклонники искусства танца увидят лишь в конце октября.           

 
Теги: Минск
 
 
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Прощальный взмах крыла. Все приглашённые звёзды уже в Минске. Самый долгий перелёт на фестиваль – из столицы Китая.
 
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