Подготовка к грандиозному гала-концерту завершающего «Балетное лето в Большом театре» в самом разгаре

Прощальный взмах крыла. Все приглашённые звёзды уже в Минске. Самый долгий перелёт на фестиваль – из столицы Китая.

Не только в оркестровой яме сегодня партии у флейты, виолончели, скрипки и саксофона. Сольные выступления музыкантов на сцене: украшение вечера Grand pas, адажио, интермеццо. Самое популярное – «Чёрное па-де-де» из «Лебединого озера» – под занавес юбилейного проекта. Пятое «Лето» в Большом войдёт в историю, как сезон, когда многое случалось впервые. Сейчас к дебюту на сцене главного театра Беларуси готовится премьер лондонского Королевского балета. Не менее ожидаема и мировая премьера дуэта из спектакля «Анастасия». Всю постановку поклонники искусства танца увидят лишь в конце октября.