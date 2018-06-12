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Хоккейный клуб «Вашингтон» проехал с Кубком Стэнли по улицам столицы CША

13.06.2018 12:32 — Разное | ОНТ  
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Праздник для хоккейных болельщиков «Вашингтона» – сильнейший клуб NHL проехал по улицам столицы CША с главным трофеем сезона.

Первые болельщики стали занимать места уже в три часа ночи. В семь утра у сцены уже начались празднования. Затем стартовал сам парад, в котором участвовали даже самолёты ВВС США. Хоккеисты с Кубком проехали по улицам города, затем с удовольствием пообщались со своими поклонниками, которые прибыли в Вашингтон из разных уголков планеты. Всего в мероприятии участвовало более полумиллиона человек. 

 
 
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​Праздник для хоккейных болельщиков «Вашингтона» – сильнейший клуб NHL проехал по улицам столицы CША с главным трофеем сезона.
 
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