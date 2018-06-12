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В «Европарке» открылось отделение банка
13.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Сегодня на первом этаже торгового центра «Европарк», при входе со стороны улицы Пионерская, в торжественной обстановке открылся обменный пункт «Беларусбанка».
ОП №6 осуществляет спектр услуг как для физических, так и для юридических лиц. Например, владельцы торговых объектов могут сдавать здесь свою выручку, получать валюту с банковских платёжных карточек, производить оплату за товары, работы и услуги.
Работать «обменник» будет ежедневно с 11:00 до 19:00, с обеденным перерывом в 15:00-16:00 и небольшими техническими перерывами.
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Сегодня на первом этаже торгового центра «Европарк», при входе со стороны улицы Пионерская, в торжественной обстановке открылся обменный пункт «Беларусбанка».
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