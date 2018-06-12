В «Европарке» открылось отделение банка





Сегодня на первом этаже торгового центра «Европарк», при входе со стороны улицы Пионерская, в торжественной обстановке открылся обменный пункт «Беларусбанка».

ОП №6 осуществляет спектр услуг как для физических, так и для юридических лиц. Например, владельцы торговых объектов могут сдавать здесь свою выручку, получать валюту с банковских платёжных карточек, производить оплату за товары, работы и услуги.

Работать «обменник» будет ежедневно с 11:00 до 19:00, с обеденным перерывом в 15:00-16:00 и небольшими техническими перерывами.



















Slutsk-Gorod.by