Водитель внедорожника чудом выжил, оказавшись под 25-и тонным грузовиком

Водитель автомобиля марки Toyota Fortuner попал в крайне неприятную ситуацию, когда на повороте тяжёлая фура завалилась на его легковушку. 30-летний житель Бангкока по имени Воравут несколько часов провёл в салоне расплющенного автомобиля, пока спасатели, при помощи подъёмного крана освободили молодого человека.

Водитель грузовика, рассказал полиции, что он резко затормозил, чтобы избежать столкновения с мотоциклом, после чего потерял контроль над тяжёлой фурой. Виновника ДТП оштрафовали и лишили водительских прав на полгода.

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