5 июля в Слуцке пройдёт аукцион по продаже участков для строительства домов

5 июля в 10:00, в зале заседаний Слуцкого райисполкома пройдёт повторный аукцион по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания жилых домов.

Лот №1. Земельный участок с кадастровым номером 624650100001009131, площадь – 0,0757 га, расположенный по адресу: Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, пер. Рабочий 5-й, 6. Целевое назначение - для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Начальная цена – 6 358 руб. 80 коп. Размер задатка: 635 руб. 88 коп.

Лот №2. Земельный участок с кадастровым номером 624650100001009120, площадь – 0,1120 га, расположенный по адресу: Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, ул. Серяжская, У-64. Целевое назначение – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Начальная цена – 9 408 руб. 00 коп. Размер задатка: 940 руб. 80 коп.

Лот №3. Земельный участок с кадастровым номером 624650100001009121, площадь – 0,1120 га, расположенный по адресу: Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, ул. Серяжская, У-65. Целевое назначение – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Начальная цена – 9 408 руб. 00 коп. Размер задатка: 940 руб. 80 коп.

Лот №4. Земельный участок с кадастровым номером 624650100001009123, площадь – 0,1120 га, расположенный по адресу: Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, ул. Серяжская, У-67. Целевое назначение – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Начальная цена – 9 408 руб. 00 коп. Размер задатка: 940 руб. 80 коп.

Лот №5. Земельный участок с кадастровым номером 624685604101000164, площадь – 0,1492 га, расположенный по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, Покрашевский с/с, д. Рудня, ул. Зеленая, участок У-17. Целевое назначение - для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Начальная цена – 1 840 руб. 31 коп. Размер задатка: 184 руб. 03 коп.

Лот №6. Земельный участок с кадастровым номером 624686802601000943, площадь – 0,1374 га, расположенный по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, Серяжский с/с, аг. Лучники, ул. Старые Лучники, участок У-81. Целевое назначение - для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Начальная цена – 8 383 руб. Размер задатка: 838 руб. 30 коп.

Лот №7. Земельный участок с кадастровым номером 624686802601000945, площадь – 0,1474 га, расположенный по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, Серяжский с/с, аг. Лучники, ул. Старые Лучники, участок У-82. Целевое назначение - для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Начальная цена – 8 993 руб. Размер задатка: 899 руб. 30 коп.

Задатки по лотам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 перечисляются путем безналичных расчетов платежным поручением (квитанцией): получатель Главное управление МФ РБ по Минской области, счет № BY79 AKBB 3600 6260 0001 1000 0000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код AKBBBY2X, УНП 100693551. Код платежа 04901 - доходы от продажи земельных участков в частную собственность.

Лот №8. Земельный участок с кадастровым номером 624681701101000025, площадь – 0,2175 га, расположенный по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, Гацуковский с/с, д. Белый Бор, ул. Партизанская, (возле дома №2 и №4). Целевое назначение - для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Начальная цена – 1 500 руб. Размер задатка: 150 руб.

Задаток по лоту №8 перечисляется путем безналичных расчетов платежным поручением (квитанцией): получатель Главное управление МФ РБ по Минской области, счет № BY43 AKBB 3600 6260 4005 5000 0000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код AKBBBY2X, УНП 100693551. Код платежа 04901 - доходы от продажи земельных участков в частную собственность.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 189, 5-ый этаж, отдел экономики, (каб. 514) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням с 14 июня 2018 года по 29 июня 2018 года включительно.