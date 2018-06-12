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Видео оптической иллюзии с котом озадачило пользователей Интернета
Видео оптической иллюзии с котом появилось на YouTube и озадачило тысячи пользователей.
Опубликовал ролик пользователь Макс Тисенко. На кадрах видно, как наклеенное на заборе объявление о пропаже кота, «оживает».
Кажется, что кот следит глазами за читающими объявление людьми.
Видео набрало уже почти 200 тысяч просмотров. Многие пользователи спрашивают, удалось ли найти кота, другие же убеждены, что кот не исчезал, а фото сделано специально для демонстрации оптической иллюзии.
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Видео оптической иллюзии с котом появилось на YouTube и озадачило тысячи пользователей.
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