В России хотят ввести квоту на трудовых мигрантов в строительстве в 2019 году

Минтруд России предлагает в 2019 году ввести квоту на привлечение трудовых мигрантов в сферу строительства. Ограничение планируется на уровне 80% от общей численности работников, занятой в этой сфере. Это следует из проекта распоряжения о квотах на трудовых мигрантов на 2019 год, подготовленного Минтрудом и размещенного в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.



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В аналогичном распоряжении правительства на 2018 год, которое действует в настоящее время, пункта о квотах на мигрантов в сфере строительства нет. Таким образом, в пункт 1 проекта распоряжения на 2019 год вошел новый, 10-й подпункт, в котором перечисляются виды деятельности для привлечения трудовых мигрантов и размер квоты.

В пресс-службе Минтруда ТАСС пояснили, что квота в размере 80% согласована с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также органами исполнительной власти субъектов РФ. В настоящее время ограничений на привлечение иностранных работников в этой сфере нет.

Напомним, Россия занимает первое место по числу белорусов, которые отправляются на заработки. В первом квартале этого года в поисках работы за рубеж уехало 2187 человек, а за аналогичный период прошлого года — на 348 человек меньше. Почти половина из них — в Россию, где нашли работу 1030 белорусов. В Польше трудоустроились в январе-марте этого года 686 человек, в Литве — 308, в США — 46, в Чехии — 45, в Китае — 19, а в Катаре — 13.