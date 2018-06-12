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Крым остался без света. Мобильной связи тоже нет
В оккупированном Россией Крыму произошло масштабное отключение электроэнергии и не работает мобильная связь.
Об отсутствии света сообщают жители Евпатории, Севастополя, Симферополя, Ялты и других городов.
Как передает «
Предположительно аварийное отключение света произошло на энергомосту, который проложен в Крым из российской Кубани, передает
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В оккупированном Россией Крыму произошло масштабное отключение электроэнергии и не работает мобильная связь.
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